Pogba segue conselho do Real Madrid e se cala sobre deixar o United

Meio-campista francês já deixou claro o desejo de se transferir para o Santiago Bernabéu. No entanto, evita falar sobre o caso novamente

Modelo do Manchester United no lançamento do novo uniforme, Pogba é loquaz quando quer e quando convém. Quando não é assim, também sabe se silenciar e mostrar seu lado mais reservado aos meios de comunicação.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Depois da vitória por 2 a 0 do sobre o Perth Glory, pela pré-temporada, o jogador (um dos mais procurados para falar com os jornalistas) evitou falar sobre a sua situação:

"Quem precisa falar? Não há necessidade", alfinetou, enquanto se afastava da zona mista do estádio.

Pogba sabia que o interesse dos jornalistas não era falar sobre a sua atuação pelos Red Devils, mas, sim, sobre uma possível transferência, mesmo que tenha dado assistência para o gol de Marcus Rashford.

Mais artigos abaixo

A performance do meio-campista se tornou secundária perto de uma possível transferência para o . Porém, Pogba decidiu seguir o conselho do clube espanhol: não se declarar em rebeldia nem piorar a situação com o seu atual clube. A ideia é trabalhar com normalidade e deixar que seja o Real Madrid quem consiga diminuir a pedida do Manchester United: 170 milhões de euros (R$ 716,1 milhões na cotação atual).

Mino Raiol, agente do jogador, já reforçou publicamente que o desejo do francês é deixar o Old Trafford nesta temporada: "Todo mundo dentro do clube, desde o treinador até o proprietário [do clube], sabe do desejo do Paul Pogba de se transferir. Estamos no processo", disse ao jornal The Times.