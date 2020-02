Pogba, Ibra... Lucas Lima e Nenê: o Top 4 fora da Champions para Neymar

Camisa 10 do PSG elege os quatro melhores jogadores que não estão disputando a Liga dos Campeões; jogadores do Fluminense e Palmeiras estão na lista

Quem são os melhores jogadores que não estão disputando a ? Essa pergunta foi respondida por Neymar em vídeo divulgado pelo site do craque e pela plataforma Otro. Além dele, Dele Ali, Benjamin Mendy e Toni Duggan deram seus palpites.

O primeiro lugar da lista de Neymar ficou com o francês Paul Pogba, do . Na opinião do camisa 10 do , o campeão do mundo com a em 2018 é um dos melhores jogadores do mundo na sua posição e está fazendo falta na competição.



Logo atrás de Pogba, Neymar escolheu o sueco Zlatan Ibrahimovic, que está atualmente no , da . Para o brasileiro, o veterano de 38 anos de idade é um dos melhores e mais completos atacantes do mundo, por sua força, qualidade e faro de gol.



Até aí as escolhas não foram grandes surpresas. Até que Neymar revelou quem está na sequência da lista. Para ele, o terceiro melhor jogador que não está nas oitavas de final da Liga dos Campeões é seu “parça” Lucas Lima. E o craque da seleção brasileira justificou seu voto.



“Por sua qualidade técnica. É um dos melhores jogadores com quem joguei, um dos mais inteligentes”, explicou.



O último integrante da lista foi Nenê, do . Neymar lamentou não ter jogado com o meia que também defendeu o PSG. Ao longo de três temporadas em Paris, o jogador de 38 anos marcou 48 gols em 112 partidas e foi campeão da em 2012, época em que o PSG estava longe de ter o atual poderio financeiro.