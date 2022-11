Podcast sobre histórias da Copa do Mundo tem Cafu e Jairzinho

Campeões mundiais de 1970, 94 (e 2002) se unem em série de oito episódios, sob o comando de Mauro Beting

Com a proximidade do início da Copa do Mundo 2022, o torcedor tem mais um conteúdo para entrar de vez no clima do torneio no Qatar. Em parceria com Rivalo, o sites-de-apostas.net uniu Cafu e Jairzinho, dois ídolos campeões mundiais pela seleção brasileira, em um podcast apresentado pelo jornalista Mauro Beting. Na pauta, um papo descontraído sobre lembranças e histórias vividas no maior torneio do futebol mundial.

O podcast As Histórias Esquecidas das Copas contará com oito episódios, lançados nas manhãs de terças e quintas-feiras, com duração de até 20 minutos cada. Nas conversas, muitos causos de quem viveu de perto os Mundiais de 1966, 70 e 74 e depois, em 94, 98, 2002 e 2006 - nada menos que três títulos mundiais que colocaram o Brasil no topo do esporte.

Até o dia 1º foram divulgados quatro dos oito capítulos do Histórias, que podem ser assistidos no YouTube do Sites de Apostas. Haverá, ainda, um episódio extra com os palpites dos dois craques para o torneio que vem aí.

Getty Images

Getty Images

Cafu foi campeão do Mundo em 1994 e capitão do time que levantou o pentacampeonato em 2002, o último vencido pelo futebol brasileiro. Ele, que é embaixador da Rivalo, é o recordista em partidas disputadas pela seleção - são 149, com direito a quatro edições de Copa jogadas.

Jairzinho recebeu o apelido de 'Furacão da Copa' depois de marcar em todos os jogos do Brasil rumo ao tri mundial vencido no México, em 1970. Terminou a campanha na vice-artilharia da competição, sendo decisivo em muitas partidas - em especial no 1 a 0 sobre a Inglaterra, onde teve gol seu, claro.