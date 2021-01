Pochettino linha dura em primeiro treino do PSG, sem Neymar: "é hora de trabalhar duro"

Após ser apresentado ao grupo pelo presidente Nasser Al-Khelaifi, treinador conduziu sua primeira atividade pelo Paris e cobrou bastante intensidade

Mauricio Pochettino é o novo treinador do PSG e, logo em seu primeiro treino pelo clube - que não teve a presença de Neymar -, já deu uma boa amostra de qual será seu estilo de trabalho. Adotando a linha dura, o comandante argentino se mostrou bastante exigente e frases como “estão cansados?” ou “parem de rir, é hora de trabalhar duro”, foram ouvidas na primeira atividade comandada pelo técnico.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O primeiro treino do com a presença de Pochettino e sua comissão técnica aconteceu neste domingo (03) e teve duração de apenas 45 minutos. Mas se engana quem pensa que a atividade foi leve. Com a marca da grande maioria dos treinadores modernos, o trabalho foi bem forte e intenso.

Mais times

Com um francês impecável, seu filho, Sebastiano Pochettino, foi quem assumiu as rédeas da sessão, marcada por um ritmo bastante acelerado, mesmo durante os minutos finais das atividades.

Miguel D'Agostino, o leal assistente do treinador argentino, pareceu mais discreto, enquanto Jesus Perez se encarregava das instruções em espanhol. Assim como Sebastiano, ele pediu muita seriedade, um traço comum da nova comissão técnica.

Enquanto deixava sua equipe comandar as atividades, Pochettino, que também foi jogador do PSG, pôde prestar mais atenção no comportamento dos atletas. “Parem de rir, é hora de trabalhar duro”, disse o treinador em um momento particular de descontração do elenco. Ele também conversou com alguns jogadores, como Moise Kean e Kylian Mbappé, e não hesitou em reunir todo o grupo no início, no meio e no fim do treinamento.

Ainda se recuperando de lesão, Neymar não participou da primeira sessão comandada por Pochettino. Por outro lado, ele esteve presente durante a apresentação do treinador, que também contou com a presença do presidente Nasser Al-Khelaifi e do diretor esportivo Leonardo. Além do camisa 10, Paredes, Kimpembe, Bernat, Florenzi e Rafinha - este último com Covid-19 -, não participaram das atividaes.

Foto: psg.fr

A estreia de Mauricio Pochettino como treinador do PSG acontecerá nesta quarta-feira (06), contra o Saint-Étienne, em partida válida pela 18ª rodada da , na qual o Paris ocupa a terceira posição na tabela. Já pela Liga dos Campeões, o primeiro compromisso do argentino será apenas em fevereiro, contra o de Lionel Messi, pelas oitavas de final.