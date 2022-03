PlayStation ou Xbox, qual a melhor plataforma para jogar FIFA 22?

FIFA 22 está disponível em diversas plataformas, incluindo consoles da nova e antiga geração e PC. Apesar de relativamente similares, a experiência de jogar em diferentes aparelhos pode variar, e é relevante na hora de escolher.

Em dúvida sobre qual console comprar para curtir o FIFA 22? A Goal te ajuda a decidir.

Preço e distribuição

No quesito preço, tanto PlayStation quanto Xbox têm valores bastante similares. É tradição da EA Sports disponibilizar em ambos os consoles as suas promoções, que acontecem frequentemente, com bons cortes no preço do game.

A principal diferença fica por conta do EA Play, incluso na assinatura Game Pass Ultimate do Xbox. Apesar de ainda não ter o FIFA 22 liberado em seu catálogo, já é esperado que o game vá aparecer na lista de títulos do serviço por assinatura, que termina saindo mais em conta no console da Microsoft.

Gráficos e jogabilidade

Falando em gráficos e jogabilidade, a maior diferença está entre as versões de nova geração (PS5 e Xbox Series X/S) e as das demais plataformas. Entre Xbox e PS, a experiência é similar, tanto em desempenho e visual como nos comandos (com controles com layouts bastante similares.

Modos de jogo e população dos servidores

Enquanto os modos de jogo são parecidos nas versões equivalentes do FIFA 22, a população dos servidores nas plataformas PlayStation é mais alta. Isso impacta a facilidade de encontrar partidas online (especialmente em horários de menor movimento), e também no mercado do Ultimate Team.

No Xbox, com uma menor demanda por cards (especialmente os mais caros, é mais fácil encontrar os jogadores a preços um pouco inferiores, o que deixa a montagem de times mais acessível.

PC e Switch

Além de Xbox e PS, computadores e Nintendo Switch também contam com suas próprias versões do FIFA 22. No Windows, o game é o mesmo visto nos aparelhos da antiga geração (PS4 e Xbox One), enquanto no console da Nintendo a build é baseada em versões bem mais antigas do game, com gráficos e jogabilidade menos refinados.