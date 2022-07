PlayStation 5 vs Xbox Series X/S: Qual console de videogame vale mais a pena comprar?

Exclusivos, plataforma online e preços; Veja qual o melhor console para comprar

Um ano e meio se passaram desde as chegadas dos aparelhos de Sony e Microsoft para a nova geração, e muitos usuários seguem se perguntando – Qual o melhor console para comprar?

A resposta pode variar muito, considerando diversos fatores. Títulos exclusivos, oferta de serviços, preço dos jogos e até mesmo anatomia dos controles, fatores que pesam na hora da escolha.

Ainda não decidiu em qual dos novos consoles quer investir? A Goal te ajuda, com um guia completo sobre pontos positivos e negativos de cada aparelho.

Os exclusivos

Talvez o ponto principal a se considerar na hora de escolher qual console comprar são os exclusivos. Estamos falando de games que estão disponíveis em só uma das plataformas, e justificam a escolha por um dos sistemas. Vale lembrar que em diversos casos estes mesmos jogos também são lançados para PCs.

Desde os tempos de PS3, a Sony é o lar de alguns dos exclusivos mais desejados e badalados. Falamos de God of War, The Last of Us, Uncharted, Gran Turismo, para citar alguns dos sucessos que estão nos consoles da empresa japonesa. No caso do PS5, vários dos principais títulos ainda não foram lançados, mas também é possível jogar versões turbinadas pela retrocompatibilidade com o PS4.

Até aqui Marvel´s Spider Man Remastered e Miles Morales, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Returnal e Ratchet & Clank: Rift Apart são os destaques do PS5, que ainda receberá God of War Ragnarok e The Last of Us Part 1 ainda em 2022.

Do lado do Xbox Series, os grandes atrativos são Halo Infinite, Forza Horizon 5 e Flight Simulator. Os mais esperados são o novo Fable, Senua’s Saga: Hellblade II e o novo Forza Motorsport.

Os serviços

Sem em tempos passados as plataformas PSN e Xbox Live não ofereciam muito mais do que suporte para partidas online, hoje em dia as redes são parte integral do ecossistema de cada aparelho, com lojas próprias, serviços por assinatura e funções exclusivas.

A PSN, ou PlayStation Network, recebeu recentemente uma atualização completa de seu serviço por assinatura, que agora é dividido em diferentes níveis, desde o mais básico, que oferece jogos mensais e acesso ao multiplayer, até o mais completo, com uma lista de mais de 200 games e até mesmo títulos do clássico PS1.

As assinaturas mensais custam entre R$ 34,90 e R$ 59,90, com a opção de pagar por um ano inteiro e receber um bom desconto (de R$ 199,90 a R$ 389,90).

O Xbox Series é famoso pelo Game Pass Ultimate, serviço por assinatura que inspirou a versão mais atualizada da PSN. Por R$ 44,90 por mês, os jogadores têm acesso às versões para console e PC do Pass, que oferece mais de 200 jogos, inclui o EA Play (espécie de “Netflix de jogos” da EA) e outras vantagens.

A diferença fica por conta dos lançamentos de games exclusivos, já que no caso do Game Pass todos os novos títulos da Microsoft e estúdios parceiros chegam no dia de seu lançamento no serviço.

O desempenho

Dá para dizer que PlayStation 5 e Xbox Series X têm configurações relativamente similares. Na prática, os consoles topo de linha são capazes de executar os games de formas bem parecidas, quase sempre com resolução dinâmica, que pode chegar a 4K e com taxas de quadros por segundo que variam de 30 a 120FPS (dependendo do preset).

A variação é maior quando tratamos do Xbox Series S, versão de custo reduzido do console da Microsoft, que aposta em componentes mais simples para rodar game em até no máximo 1440p. Apesar do desempenho inferior, o S é uma bela alternativa para aqueles que ainda não possuem TVs 4K, ou mesmo os que não se importam com altas resoluções.

Os preços

Em tempos de moeda desvalorizada e escassez de componentes, ter um console da nova geração pode ser um luxo para os fãs de games. Além de caros, PS5 e Xbox Series X seguem difíceis de encontrar à venda, mesmo 18 meses depois de seu lançamento oficial.

Em sua versão mais completa, com leitor de discos e 825GB de armazenamento, o PS5 sai por R$ 4.399. No caso da versão digital, que não aceita jogos em disco, o preço é R$ 3.899. O preço de tabela do controle DualSense é R$ 439.

O Xbox Series X, aparelho mais premium da Microsoft, sai por R$ 4.349, R$ 50 a menos que o concorrente da Sony. A principal diferença fica por conta do Series S, que tem valor tabelado de R$ 2.649, mas é encontrado frequentemente na casa dos R$ 2000 em lojas online. O controle do Series sai por R$ 459.

Qual vale mais a pena?

Como adiantado no começo do texto, a escolha depende muito do perfil do jogador e o que ele espera do console. O PS5 é ideal para aqueles que priorizam os principais títulos exclusivos do mercado, enquanto o Xbox Series X é a pedida ideal para quem quer jogar muitos games sem gastar muito. O Series S corre por fora como uma boa alternativa para entrar na nova geração sem investir muito.