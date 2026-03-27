Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-WC-2026-UEFA-DEN-MKD-QUALIFIERAFP

Traduzido por

Playoffs da Copa do Mundo: jogos e horários das finais

Mundial de Clubes - Playoff

A seguir, os resultados das partidas das eliminatórias da UEFA para a Copado Mundo.


CHAVE A

Itália - Irlanda do Norte 2 x 0

56' Tonali, 80' Kean

País de Gales - Bósnia e Herzegovina 1-1 (2-4 nos pênaltis)

51' James (G), 87' Dzeko (B)


FINAL

Bósnia-Herzegovina - Itália (Zenica, 31 de março às 20h45)

A vencedora será colocada no Grupo A da Copa do Mundo, que inclui Canadá, Catar e Suíça.


PERCURSO B


Ucrânia - Suécia 1-3

6', 51' e pênalti Gyokeres (S), 90' + 1 Ponomarenko (U)

Polônia - Albânia 2-1

42' Hoxha (A), 63' Lewandowski (P), 73' Zielinski (P)


FINAL

Suécia - Polônia (Solna, 31 de março às 20h45)

A vencedora será colocada no Grupo F da Copa do Mundo, que inclui Holanda, Japão e Tunísia. -


Turquia - Romênia 1-0

53' Kadioglu

Eslováquia - Kosovo 3-4

6' Valjent (S), 21' Hozda (K), 45' Haraslin (S), 47' Asllani (K), 60' Muslija (K), 72' Hajrizi (K), 90' + 4 Strelec (S)


FINAL

Kosovo - Turquia (Pristina, 31 de março às 20h45)

A vencedora será colocada no Grupo D da Copa do Mundo, que inclui Estados Unidos, Paraguai e Austrália. -


PERCURSO D


Dinamarca - Macedônia do Norte 4-0

49' Damsgaard, 58' e 59' Isaksen, 76' Norgaard

República Tcheca - Irlanda 2 x 2 (4 x 3 nos pênaltis)

19' Parrott (I), 23' autogol de Kovar (I), 27' pênalti de Schick (R), 86' Krejci (R)


FINAL

República Tcheca - Dinamarca (Praga, 31 de março às 20h45)

A vencedora será colocada no Grupo A da Copa do Mundo, que inclui México, África do Sul e Coreia do Sul.

Publicidade