Playoffs da Copa do Mundo: jogos e horários das finais

A seguir, os resultados das partidas das eliminatórias da UEFA para a Copado Mundo.
CHAVE A
Itália - Irlanda do Norte 2 x 0
56' Tonali, 80' Kean
País de Gales - Bósnia e Herzegovina 1-1 (2-4 nos pênaltis)
51' James (G), 87' Dzeko (B)
FINAL
Bósnia-Herzegovina - Itália (Zenica, 31 de março às 20h45)
A vencedora será colocada no Grupo A da Copa do Mundo, que inclui Canadá, Catar e Suíça.
PERCURSO B
Ucrânia - Suécia 1-3
6', 51' e pênalti Gyokeres (S), 90' + 1 Ponomarenko (U)
Polônia - Albânia 2-1
42' Hoxha (A), 63' Lewandowski (P), 73' Zielinski (P)
FINAL
Suécia - Polônia (Solna, 31 de março às 20h45)
A vencedora será colocada no Grupo F da Copa do Mundo, que inclui Holanda, Japão e Tunísia. -
Turquia - Romênia 1-0
53' Kadioglu
Eslováquia - Kosovo 3-4
6' Valjent (S), 21' Hozda (K), 45' Haraslin (S), 47' Asllani (K), 60' Muslija (K), 72' Hajrizi (K), 90' + 4 Strelec (S)
FINAL
Kosovo - Turquia (Pristina, 31 de março às 20h45)
A vencedora será colocada no Grupo D da Copa do Mundo, que inclui Estados Unidos, Paraguai e Austrália. -
PERCURSO D
Dinamarca - Macedônia do Norte 4-0
49' Damsgaard, 58' e 59' Isaksen, 76' Norgaard
República Tcheca - Irlanda 2 x 2 (4 x 3 nos pênaltis)
19' Parrott (I), 23' autogol de Kovar (I), 27' pênalti de Schick (R), 86' Krejci (R)
FINAL
República Tcheca - Dinamarca (Praga, 31 de março às 20h45)
A vencedora será colocada no Grupo A da Copa do Mundo, que inclui México, África do Sul e Coreia do Sul.