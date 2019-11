Pivô de crise com Sterling é cortado da Inglaterra por lesão

Joe Gomez, defensor do Liverpool e da seleção inglesa, não participará da partida contra o Kosovo, pelas Eliminatórias da Euro 2020

O técnico da , Gareth Southgate, diz que foi forçado a cortar Joe Gomez da convocação por causa de uma lesão. Ele alega que é algo que "não conseguiria inventar se tentasse".

Gomez, que esteve envolvido em uma briga com Raheem Sterling na semana passada, foi levado a um coro de vaias na quinta-feira em Wembley contra Montenegro.

Enquanto seus companheiros de equipe expressaram rapidamente seu apoio ao zagueiro do , ele sucumbiu a uma pequena lesão e foi cortado da equipe para enfrentar o Kosovo no domingo, junto com Jordan Henderson.

Southgate, no entanto, enfatizou que a lesão é pura coincidência e que alguns dias de folga podem fazer bem a Gomez após uma semana dramática.

"Você não conseguiria inventar tudo se tentasse", disse Southgate no sábado. "Ele está absolutamente bem. Ele levou um choque de joelhos [na sexta-feira]. Analisamos isso apenas para ter certeza e acho que ele ficará bem em alguns dias, mas ele não conseguiu treinar. Na verdade, acabamos rindo esta manhã com o ridículo de ele ter que ir para casa da maneira que foi, depois de uma uma semana difícil para ele, mas isso o tornará mais forte, porque ele lidou muito bem", afirmou.

"Acho que agora é um bom momento para ele apenas voltar para casa por alguns dias, refrescar a cabeça. O mais agradável para mim é que o colocamos de volta em campo. Acho que o fato de Raheem ter divulgado o tweet que ele fez na outra noite foi um ponto final real em todo esse incidente. Colocamos Raheem de volta em campo amanhã. Vencemos a partida na quinta-feira e agora podemos apenas olhar para frente", acrescentou.

A Inglaterra selou sua vaga na com uma vitória convincente por 7 a 0 sobre Montenegro, com Sterling pronto para retornar ao Three Lions depois de ser suspenso para o jogo após o incidente envolvendo Gomez.

O treinador do Kosovo, Bernard Challandes, não fica feliz em ver a estrela do voltar, brincando que a única maneira de impedi-lo é quebrar as pernas.

A equipe do Southgate venceu seus últimos dois jogos com um placar combinado de 13 a 0 e novamente será difícil diante do gol no domingo.