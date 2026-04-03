Piqué sobre a arbitragem: “Isso é um roubo histórico... e vou divulgar tudo”

O ex-jogador espanhol Gerard Piqué voltou a ser alvo de polêmica após se envolver em um novo incidente com a equipe de arbitragem durante a partida do seu time, o Andorra, contra o Málaga, que terminou empatada em 3 a 3, válida pela Segunda Divisão espanhola.

De acordo com o relatório do árbitro Alejandro Ogaos Valera, Piqué, principal acionista do clube Andorra, aproximou-se do primeiro árbitro assistente de forma agressiva após o fim do primeiro tempo, gritando e apontando o dedo para o rosto dele, dizendo: “É um roubo histórico, e vou publicar isso no Twitter”.

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O relatório acrescentou que Piqué entrou em outra discussão com representantes do Málaga, o que exigiu a intervenção de seguranças para separar as partes.

Os protestos de Piqué ocorreram em meio a decisões polêmicas, com destaque para a anulação de um gol de sua equipe por motivo de falta e a marcação de um pênalti a favor do Málaga, que deu aos visitantes uma vantagem de dois gols no primeiro tempo.

Este não foi o primeiro incidente envolvendo Piqué nesta temporada, já que seu nome havia aparecido em vários relatórios de arbitragem devido às suas repetidas reclamações.

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Na partida entre Andorra e Mirandés, em setembro passado, o árbitro Alonso de Eina Wolf registrou uma discussão semelhante entre Piqué e membros da equipe de arbitragem.

Além disso, o confronto contra o Deportivo La Coruña em dezembro passado testemunhou outro incidente, quando Piqué dirigiu críticas contundentes ao árbitro, dizendo: “Como é fácil marcar contra os jovens”.

A repetição desses incidentes coloca Piqué, que busca consolidar a posição do clube de Andorra no futebol espanhol, sob o escrutínio da Comissão de Disciplina, em meio a questionamentos sobre o impacto de suas repetidas reações na imagem do clube que ele possui e representa.

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