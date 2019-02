Piqué revela que Messi é seu sócio na "nova Copa Davis"

Jogador explica parceria com argentino fora dos campos e não quer seu nome relacionado ao evento

Companheiro de Lionel Messi desde as categorias de base do Barcelona, Gerard Piqué revelou que possui uma sociedade com o argentino em uma empresa que, atualmente, está auxiliando na reformulação da Copa Davis.

Proprietário da Kosmos, empresa que trabalha junto a Federação Internacional de Tênis no novo formato da Copa Davis, Piqué explicou que como funciona a sociedade com Messi e o apontou como "parte" da competição.

"Leo Messi é um bom seguidor do tênis. É parte da empresa e é parte também desta Copa Davis", revelou em entrevista à BBC, coletadas pela Europa Press.

"Ele não tem muito papel, gosta de ter sua opinião e acompanhar tudo, mas não de uma posição importante. Mas é muito motivador para mim tê-lo porque o conheço desde os 13 anos. Estou muito orgulhoso de que ele esteja feliz em fazer parte disse", completou.

(Foto: Getty Images)

Como representante da Kosmos, Piqué foi a Madrid - local da decisão da Copa Davis - para acompanhar os sorteios dos grupos da competição, que agora terá um formato parecido com a Copa do Mundo de futebol: três partidas, duas individuais e uma de duplas, contra cada equipe na primeira fase e em seguida, as eliminatórias.

Estrelas do tênis, como Roger Federer e Novak Djokovic, têm relacionado o nome do jogador ao evento, como "Copa Davis de Piqué". O espanhol, no entanto, não quer que essa imagem prevaleça. "Creio que quem usa esse nome é porque não entende a mudança na competição e porque estamos realizando-a. Acho que temos que demonstrar que estão equivocados", analisou.

"Não mudaremos nenhuma norma do tênis. O que tentamos fazer é ajudar a Federação Internacional de Tênis a criar um evento muito melhor. No futuro veremos esta competição como uma das maiores do calendário do tênis", finalizou.