Philippe Coutinho pode enfrentar o Barcelona pelo Bayern na Liga dos Campeões?

Brasileiro está emprestado ao Bayern de Munique mas ainda pertence ao Barcelona; clubes se enfrentam pelas quartas de final da Champions League

Todos os duelos das quartas de final da Liga dos Campeões já estão definidos. E talvez o mais esperado seja entre e de Munique, dois clubes com cinco orelhudas cada. Mas se o jogo é esperado pelos torcedores, ele também será inusitado para um jogador em especial: Philippe Coutinho. O meia pertence ao Barça e está emprestado ao Bayern, onde também não irá permanecer. Mas para sua sorte, não existe nenhuma cláusula que impeça sua atuação diante dos catalães, conforme apurado pela Goal.

Com isso, ele poderá estar em campo na decisão que acontece na próxima sexta feira, dia 14 de agosto, às 16h (de Brasília). Assim, essa será uma grande chance para Coutinho mostrar seu valor aos dois clubes. Enquanto o Bayern já informou que não exercerá a opção de compra pelo jogador, o Barcelona também procura possíveis interessados em comprar o brasileiro.

Na vitória do clube bávaro por 4 a 1 diante do Chelsea, Coutinho entrou no segundo tempo e até teve alguns bons momentos, participando da jogada do terceiro gol, inclusive. É verdade que muito provavelmente ele não será titular contra o Barcelona, mas com as cinco alterações que agora são permitidas, ele tem boas chances de entrar em campo em algum momento.

Uma boa atuação pode ser decisiva para seu futuro, mesmo que seja longe da Catalunha. Até o momento, o nome do brasileiro foi especulado em alguns clubes ingleses e seu empresário já declarou que Coutinho gostaria de retornar à Premier League, onde teve o melhor momento de sua carreira, mas até agora nada está decidido.

Para a partida, o Bayern vive melhor momento e é considerado favorito, mas o Barcelona segue contando com Lionel Messi dentro de campo. Contra o Napoli, o extraterrestre do futebol decidiu mais uma vez e garantiu a classificação do clube catalão.

O clube que levar a melhor no confronto encara o vencedor de Manchester City e Lyon, que acontece no sábado, dia 15.