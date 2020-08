Barcelona vence, mas mesmos erros podem custar caro contra o Bayern de Munique

Time de Setién venceu bem o Napoli, no Camp Nou, mas enfrentará um dos maiores goleadores do mundo contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões

Nesse sábado (08), o Barcelona venceu o Napoli por 3 a 1, no Camp Nou, e garantiu sua passagem para Lisboa, onde acontecerá a fase final da Uefa . O time de Quique Setién venceu até com certa tranquilidade o duelo, mas voltou a repetir erros que podem custar caro contra uma equipe embalada e goleadora como é o de Munique.

Se a equipe comandada por Quique Setién venceu o seu jogo com uma boa diferença no placar, melhor ainda foi a vantagem que o Bayern de Munique conquistou na soma do placar agregado contra o . No primeiro jogo entre ingleses e alemães, os bávaros venceram por 3 a 0, em pleno Stamford Bridge. No duelo de volta, na Allianz Arena, o time da casa não tomou conhecimento dos oponentes e aplicou um 4 a 1 sobre a equipe treinada por Frank Lampard.

Dessa forma, o time da Baviera chega para o jogo único contra o Barça, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, tendo sete gols de saldo, além do título nacional dessa temporada na bagagem. O Barça chega com menos confiança, um saldo de dois gols e tendo que aturar a realidade de ter perdido o título de LaLiga para o arquirrival .

O Bayern tem um dos melhores ataques de todas as ligas europeias, enquanto o Barça ainda luta para se encontrar sob o comando de Quique Setién.

A falta de consistência no meio de campo, os problemas na defesa e as fases não tão boas de Luis Suárez e Antoine Griezmann ainda preocupam o time de . Porém, o torcedor culé deve ter tido uma certa consolação na vitória contra o ao ver um meio de campo muito mais consistente (com destaque para a boa partida de Frenkie de Jong) e uma boa atuação de Suárez.

A defesa ainda é um problema e é um setor que pode comprometer os planos do Barça de se sagrar campeão dessa edição da Champions League. Lenglet e Piqué não têm passado confiança, embora seja a combinação que tem feito melhores jogos. O sistema de marcação ainda deixa a desejar. Erros contra o Bayern podem ser fatais, ainda mais levando em conta que a partir das quartas de final ocorrerão apenas jogos únicos. Qualquer erro pode custar a eliminação da equipe envolvida.

Ainda assim, a melhor arma do Barcelona tem nome e sobrenome: Lionel Messi. É até repetitivo destacar a importância do camisa 10 para a equipe blaugrana, mas em um contexto em que o Barça parece patinar sem mostrar muitas evoluções, a presença do craque argentino é ainda mais imprescindível.

De qualquer maneira, esse deve ser um jogo que pode mudar muitas coisas no Barcelona. Uma vitória daria ânimo renovado para os blaugranas, mas uma derrota pode significar o fim da linha para Quique Setién, que tem sido muito cobrado pelas atuações da equipe catalã.