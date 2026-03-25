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PGA Golf Getty Images
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PGA Tour 2026: Calendário do PGA e como assistir

Confira todos os destaques do PGA Tour que estão por vir.

Não há tempo a perder para os fãs de golfe nos Estados Unidos, já que não falta muito para a 111ª temporada do PGA Tour entrar em ação com o Sony Open no ensolarado Havaí. Acompanhar o calendário e os resultados do PGA Tour é essencial para os entusiastas do golfe que desejam se manter à frente da competição, e nós da GOAL estamos aqui para ajudá-lo. 

O PGA Tour apresenta talentos incríveis do golfe ao longo de seu extenso calendário, capturando o interesse dos fãs de esportes em todos os lugares. Para os espectadores do Reino Unido que desejam aumentar seu envolvimento com a série de torneios, utilizar um código de bônus da bet365 pode ser vantajoso. Esse código dá acesso a promoções especiais de apostas, permitindo que os fãs façam apostas estratégicas em vários torneios, adaptando-se de forma eficaz às odds em constante mudança e à dinâmica dos torneios.

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Os últimos dois anos foram marcados por Scottie Scheffler, que encerrou a temporada de 2025 com seis vitórias no PGA Tour, incluindo o Masters, o The Players, o The Tour Championship e quatro outros eventos de destaque. Ele também conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, encerrando um ano brilhante. 

A temporada será basicamente a mesma este ano, com a fase principal da competição indo até os playoffs e concluindo com o Tour Championship em agosto. O GOAL traz para você o resumo completo do que está por vir no maior e mais prestigiado circuito de golfe do mundo ao longo do próximo ano e como você pode assistir e transmitir toda a ação.

Calendário do PGA Tour 2026

DataEventoVencedor
15-18 de janeiro Sony Open do Havaí Chris Gotteruo 
22 a 25 de janeiro The American ExpressScottie Scheffler 
29 de janeiro - 1º de fevereiro Farmers Insurance Open Justin Rose
5 a 8 de fevereiro WM Phoenix Open Chris Gotterup 
12 a 15 de fevereiro AT&T Pebble Beach Pro-AmCollin Morikawa
19 a 22 de fevereiro The Genesis Invitational Jacob Bridgeman 
26 de fevereiro - 1º de marçoCognizant Classical Nico Echsvarria 
5 a 8 de marçoArnold Palmer InvitationalAkshay Bhatia 
5-8 de marçoPuerto Rico Open Ricky Castillo 
12 a 15 de março The Players Championship Cameron Young 
19-22 de marçoCampeonato Valspar Matt Fitzpatrick
26 a 29 de março Texas Children's Houston Open  
2-5 de março Valero Texas Open  
9 a 12 de abrilTorneio Masters  
16 a 19 de abrilRBC Heritage  
23 a 26 de abrilZurich Classic de Nova Orleans  
30 de abril - 3 de maio Cadillac Championship  
7 a 10 de maioTruist Championship  
7 a 10 de maioONEFlight Myrtle Beach Classic 
14 a 17 de maio Campeonato PGA  
21 a 14 de maio The CJ Cup Byron Nelson  
28 a 31 de maio Charles Schwab Challenge  
4 a 7 de junho O Memorial Tournament  
11 a 14 de junhoRBC Canadian Open  
18 a 21 de junho US Open  
25 a 28 de junhoTravelers Championship  
2 a 5 de julho John Deere Classic  
9 a 12 de julho Genesis Scottish Open  
9 a 12 de julho Campeonato ISCO  
16 a 19 de julhoThe Open  
16 a 19 de julhoCampeonato Corales Puntacana  
23 a 26 de julho3M Open  
30 de julho - 2 de agostoRocket Classic  
6 a 9 de agostoWyndham Championship  
13 a 16 de agostoFedEx St. Jude Championship  
20 a 23 de agosto BMW Championship  
27 a 30 de agostoTour Championship  
24 a 27 de setembroPresidents Cup  

Quem ganhou mais torneios do PGA Tour?

Tiger Woods FedEx Cup Trophy 2027Getty Images

Tiger Woods e Sam Snead estão empatados com 82 vitórias no topo do quadro de honra de todos os tempos do PGA Tour. O fijiano Vijay Singh é o jogador não americano mais condecorado, com 34 vitórias no Tour. O norte-irlandês Rory McIlroy, agora com 36 anos, é o jogador em atividade mais jovem com mais de 25 vitórias no Tour (26). A última dessas vitórias aconteceu no Wells Fargo Championship, em maio.

🇺🇸 Como assistir ao PGA Tour nos EUA

O PGA Tour será transmitido mais uma vez pelo Golf Channel, NBC, ESPN e CBS nos EUA. A grande maioria dos torneios será transmitida ao vivo pelo Golf Channel, embora a ESPN e a CBS transmitam o Masters e o PGA Championship, e a USA Network e a NBC transmitam o US Open e o Open Championship.

Um excelente serviço de streaming que permite assistir a toda a temporada do PGA Tour ao vivo é o FuboTV. O Fubo oferece vários planos de assinatura, incluindo o novo “Fubo Sports”, que custa US$ 45,99 no primeiro mês e, apartir daí,US$ 55,99 por mês. É um serviço simplificado e voltado para esportes, com mais de 28 canais, incluindo o Tennis Channel, ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network e redes locais como ABC, CBS e Fox. Outros planos da Fubo incluem o pacote básico “Pro” (cerca de US$ 85/mês), o pacote de nível superior “Elite” (cerca de US$ 95/mês) e também há um pacote “Latino”, que oferece canais de esportes e entretenimento em espanhol. A Fubo oferece um teste gratuito de 7 dias para novos assinantes em todos os seus planos.

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🇬🇧 Como assistir ao PGA Tour no Reino Unido

No Reino Unido, você poderá assistir a todos os eventos do PGA Tour ao vivo e com exclusividade na Sky Sports. Se você já é cliente da Sky, pode adicionar a Sky Sports online ou pelo aplicativo My Sky a qualquer momento. Os pacotes custam a partir de £ 20 por mês com o Sky Stream. O Sky Sports+ está incluído sem custo adicional, permitindo que o espectador assista a muitos outros eventos ao vivo em diversos esportes. O aplicativo Sky Sports permite que os assinantes baixem e assistam a esportes ao vivo em qualquer lugar e está disponível para iPhone, iPad e Android.

A NOW TV oferece uma variedade de planos para o fã de esportes, incluindo a “Assinatura Sports Day”, que dá acesso a todos os 12 canais da Sky Sports por 24 horas por £14,99. A “Assinatura Fully Flexible Sports Month” da NOW também oferece acesso ilimitado à Sky Sports, mas por 30 dias. O custo é de £29,99 por mês e a assinatura é renovada automaticamente, a menos que seja cancelada antes do final do mês.

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🛜 Assista ao PGA Tour de qualquer lugar com uma VPN

PGA Golf Tour 2024 Phoenix Tyson AlexanderGetty Images

Se a cobertura do PGA Tour não estiver disponível na sua região ou se você estiver viajando, pode usar uma VPN para acompanhar a ação de onde quer que esteja. Uma VPN cria uma conexão segura que permite contornar restrições geográficas e acessar seus serviços de streaming favoritos de qualquer lugar.

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