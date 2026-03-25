PGA Tour 2026: Calendário do PGA e como assistir

Não há tempo a perder para os fãs de golfe nos Estados Unidos, já que não falta muito para a 111ª temporada do PGA Tour entrar em ação com o Sony Open no ensolarado Havaí. Acompanhar o calendário e os resultados do PGA Tour é essencial para os entusiastas do golfe que desejam se manter à frente da competição, e nós da GOAL estamos aqui para ajudá-lo.

O PGA Tour apresenta talentos incríveis do golfe ao longo de seu extenso calendário, capturando o interesse dos fãs de esportes em todos os lugares. Para os espectadores do Reino Unido que desejam aumentar seu envolvimento com a série de torneios, utilizar um código de bônus da bet365 pode ser vantajoso. Esse código dá acesso a promoções especiais de apostas, permitindo que os fãs façam apostas estratégicas em vários torneios, adaptando-se de forma eficaz às odds em constante mudança e à dinâmica dos torneios.

Os últimos dois anos foram marcados por Scottie Scheffler, que encerrou a temporada de 2025 com seis vitórias no PGA Tour, incluindo o Masters, o The Players, o The Tour Championship e quatro outros eventos de destaque. Ele também conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, encerrando um ano brilhante.

A temporada será basicamente a mesma este ano, com a fase principal da competição indo até os playoffs e concluindo com o Tour Championship em agosto. O GOAL traz para você o resumo completo do que está por vir no maior e mais prestigiado circuito de golfe do mundo ao longo do próximo ano e como você pode assistir e transmitir toda a ação.

Calendário do PGA Tour 2026

Data Evento Vencedor 15-18 de janeiro Sony Open do Havaí Chris Gotteruo 22 a 25 de janeiro The American Express Scottie Scheffler 29 de janeiro - 1º de fevereiro Farmers Insurance Open Justin Rose 5 a 8 de fevereiro WM Phoenix Open Chris Gotterup 12 a 15 de fevereiro AT&T Pebble Beach Pro-Am Collin Morikawa 19 a 22 de fevereiro The Genesis Invitational Jacob Bridgeman 26 de fevereiro - 1º de março Cognizant Classical Nico Echsvarria 5 a 8 de março Arnold Palmer Invitational Akshay Bhatia 5-8 de março Puerto Rico Open Ricky Castillo 12 a 15 de março The Players Championship Cameron Young 19-22 de março Campeonato Valspar Matt Fitzpatrick 26 a 29 de março Texas Children's Houston Open 2-5 de março Valero Texas Open 9 a 12 de abril Torneio Masters 16 a 19 de abril RBC Heritage 23 a 26 de abril Zurich Classic de Nova Orleans 30 de abril - 3 de maio Cadillac Championship 7 a 10 de maio Truist Championship 7 a 10 de maio ONEFlight Myrtle Beach Classic 14 a 17 de maio Campeonato PGA 21 a 14 de maio The CJ Cup Byron Nelson 28 a 31 de maio Charles Schwab Challenge 4 a 7 de junho O Memorial Tournament 11 a 14 de junho RBC Canadian Open 18 a 21 de junho US Open 25 a 28 de junho Travelers Championship 2 a 5 de julho John Deere Classic 9 a 12 de julho Genesis Scottish Open 9 a 12 de julho Campeonato ISCO 16 a 19 de julho The Open 16 a 19 de julho Campeonato Corales Puntacana 23 a 26 de julho 3M Open 30 de julho - 2 de agosto Rocket Classic 6 a 9 de agosto Wyndham Championship 13 a 16 de agosto FedEx St. Jude Championship 20 a 23 de agosto BMW Championship 27 a 30 de agosto Tour Championship 24 a 27 de setembro Presidents Cup

Quem ganhou mais torneios do PGA Tour?

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Tiger Woods e Sam Snead estão empatados com 82 vitórias no topo do quadro de honra de todos os tempos do PGA Tour. O fijiano Vijay Singh é o jogador não americano mais condecorado, com 34 vitórias no Tour. O norte-irlandês Rory McIlroy, agora com 36 anos, é o jogador em atividade mais jovem com mais de 25 vitórias no Tour (26). A última dessas vitórias aconteceu no Wells Fargo Championship, em maio.

🇺🇸 Como assistir ao PGA Tour nos EUA

O PGA Tour será transmitido mais uma vez pelo Golf Channel, NBC, ESPN e CBS nos EUA. A grande maioria dos torneios será transmitida ao vivo pelo Golf Channel, embora a ESPN e a CBS transmitam o Masters e o PGA Championship, e a USA Network e a NBC transmitam o US Open e o Open Championship.

Um excelente serviço de streaming que permite assistir a toda a temporada do PGA Tour ao vivo é o FuboTV. O Fubo oferece vários planos de assinatura, incluindo o novo “Fubo Sports”, que custa US$ 45,99 no primeiro mês e, a partir daí,US$ 55,99 por mês. É um serviço simplificado e voltado para esportes, com mais de 28 canais, incluindo o Tennis Channel, ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network e redes locais como ABC, CBS e Fox. Outros planos da Fubo incluem o pacote básico “Pro” (cerca de US$ 85/mês), o pacote de nível superior “Elite” (cerca de US$ 95/mês) e também há um pacote “Latino”, que oferece canais de esportes e entretenimento em espanhol. A Fubo oferece um teste gratuito de 7 dias para novos assinantes em todos os seus planos.

🇬🇧 Como assistir ao PGA Tour no Reino Unido

No Reino Unido, você poderá assistir a todos os eventos do PGA Tour ao vivo e com exclusividade na Sky Sports. Se você já é cliente da Sky, pode adicionar a Sky Sports online ou pelo aplicativo My Sky a qualquer momento. Os pacotes custam a partir de £ 20 por mês com o Sky Stream. O Sky Sports+ está incluído sem custo adicional, permitindo que o espectador assista a muitos outros eventos ao vivo em diversos esportes. O aplicativo Sky Sports permite que os assinantes baixem e assistam a esportes ao vivo em qualquer lugar e está disponível para iPhone, iPad e Android.

A NOW TV oferece uma variedade de planos para o fã de esportes, incluindo a “Assinatura Sports Day”, que dá acesso a todos os 12 canais da Sky Sports por 24 horas por £14,99. A “Assinatura Fully Flexible Sports Month” da NOW também oferece acesso ilimitado à Sky Sports, mas por 30 dias. O custo é de £29,99 por mês e a assinatura é renovada automaticamente, a menos que seja cancelada antes do final do mês.

🛜 Assista ao PGA Tour de qualquer lugar com uma VPN

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