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Perotti: "Messi ou Totti? Francesco é a história"

Roma

Diego Perotti vestiu a camisa da Roma de 2016 a 2020. Em um vídeo compartilhado no canal oficial da página do Instagram do World Legends Padel Tour, o argentino foi protagonista de um jogo em que teve que escolher entre duas opções, e algumas delas diziam respeito justamente ao time da capital.


O ex-jogador começou escolhendo entre o Olimpico e a Bombonera: “A Bombonera é única, mas meu coração e os melhores momentos eu vivi no Olimpico. Então, o Olimpico”. Entre Buenos Aires e Roma, porém, a escolha fica mais difícil para “El Monito”: “Tenho toda a minha família lá, mas moro em Roma há anos. Meu coração está dividido em dois. As duas”.



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Perotti então teve que escolher entre dois símbolos da Argentina e da Itália: “Entre mate e café expresso, escolho o primeiro. Já entre pizza e empanadas, digo sem dúvida a pizza”. Por fim, a pergunta decisiva: “Lionel Messi ou Francesco Totti?”, e aqui o argentino não teve dúvidas.


“Leo é o número 1 absoluto, o melhor do mundo até hoje. Francesco é a história, foi uma honra dividir o campo com ele. Meu coração está dividido também aqui, os dois”.

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