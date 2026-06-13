Pérez insiste no retorno de Modrić ao Real Madrid

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, continua firme na ideia de trazer de volta o croata Luka Modrić, meio-campista do Milan, ao clube durante este verão.

O contrato de Modrić com o Milan termina em 30 de junho, e ele ainda não decidiu se vai ativar a cláusula de renovação por mais uma temporada ou se vai se aposentar do futebol.

Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, disse em seu canal no YouTube: “O contrato de Luka Modrić com o Milan termina este mês. Seu plano há meses sempre foi continuar no Rossoneri, porque ele é torcedor do time antes mesmo de ser jogador do Milan”.

Ele acrescentou: “A ideia de Modrić era ficar no Milan e continuar jogando, mas o que aconteceu foi que, após a última partida da temporada, o Milan perdeu em casa e a diretoria decidiu mudar tudo. O técnico saiu, os diretores esportivos também saíram. E, a partir daquele momento, Luka se sentiu um pouco perdido nessa situação”.

E continuou: “Modrić tinha um ótimo relacionamento com Massimiliano Allegri, que agora vai para o Napoli, e também tinha um ótimo relacionamento com Igli Tare, o diretor esportivo que foi demitido... Então, agora Luka precisa decidir o que quer fazer”.

E continuou: “Modrić quer se concentrar agora na Copa do Mundo e, depois do Mundial, decidirá seu futuro, mas é preciso dizer que o que está sendo divulgado na Espanha, de que o Real Madrid deseja muito que Luka retorne ao clube em uma função diferente quando decidir se aposentar, é totalmente verdade, seja neste verão após a Copa do Mundo ou talvez mais tarde; isso pode acontecer em 2027 ou 2028”.

E concluiu: “Florentino Pérez e as principais figuras do clube já deixaram claro internamente que estão empenhados em trazer Modrić de volta, e Luka também deseja viver em Madri para seu futuro pessoal.”