Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Croatia v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Pérez insiste no retorno de Modrić ao Real Madrid

Mercado da bola
L. Modric
Milan
Real Madrid
La Liga
Campeonato Italiano
Copa do Mundo
Croácia
Croácia
Itália
Espanha

A Joia do Real

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, continua firme na ideia de trazer de volta o croata Luka Modrić, meio-campista do Milan, ao clube durante este verão.

O contrato de Modrić com o Milan termina em 30 de junho, e ele ainda não decidiu se vai ativar a cláusula de renovação por mais uma temporada ou se vai se aposentar do futebol.

Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, disse em seu canal no YouTube: “O contrato de Luka Modrić com o Milan termina este mês. Seu plano há meses sempre foi continuar no Rossoneri, porque ele é torcedor do time antes mesmo de ser jogador do Milan”.

Ele acrescentou: “A ideia de Modrić era ficar no Milan e continuar jogando, mas o que aconteceu foi que, após a última partida da temporada, o Milan perdeu em casa e a diretoria decidiu mudar tudo. O técnico saiu, os diretores esportivos também saíram. E, a partir daquele momento, Luka se sentiu um pouco perdido nessa situação”.

E continuou: “Modrić tinha um ótimo relacionamento com Massimiliano Allegri, que agora vai para o Napoli, e também tinha um ótimo relacionamento com Igli Tare, o diretor esportivo que foi demitido... Então, agora Luka precisa decidir o que quer fazer”.

E continuou: “Modrić quer se concentrar agora na Copa do Mundo e, depois do Mundial, decidirá seu futuro, mas é preciso dizer que o que está sendo divulgado na Espanha, de que o Real Madrid deseja muito que Luka retorne ao clube em uma função diferente quando decidir se aposentar, é totalmente verdade, seja neste verão após a Copa do Mundo ou talvez mais tarde; isso pode acontecer em 2027 ou 2028”.

E concluiu: “Florentino Pérez e as principais figuras do clube já deixaram claro internamente que estão empenhados em trazer Modrić de volta, e Luka também deseja viver em Madri para seu futuro pessoal.”

Publicidade