Romário, Túlio e mais: quais jogadores dizem ter mil gols no futebol

Marcar mais de 1000 gols em uma carreira é para poucos, pouquíssimos: segundo a IFFHS, Federação de História e Estatística do Futebol, só Pelé e Puskas, dois dos maiores jogadores de futebol, chegaram na marca. Enquanto uns se perguntam se Lionel Messi e Cristiano Ronaldo conseguirão alcançar o Rei, outros apontam que isto é impossível.

Assim, até os dois são questionados: muitos afirmam não acreditar que o brasileiro e o húngaro tenham realmente balançado as redes tantas vezes. E não são só eles. Vários outros atletas dizem já ter passando da casa dos milhares de gols, com destaque para os brasileiros Romário e Túlio Maravilha.

Confira os jogadores que falam ter mais de mil gols marcados na carreira!

Romário - quando nasceu, papai do céu apontou pra ele e disse: "esse é o cara."

Caso mais famoso de jogador que diz ter balançado as redes mais de mil vezes, Romário teve até uma grande comemoração depois de seu milésimo gol, marcado de pênalti com a camisa do diante do Sport.

Levando em conta só jogos oficiais, o Peixe teria marcado "apenas" 747 gols. No entanto, segundo o próprio artilheiro, ele teria balançado as redes por mais de 1002 vezes.

Mesmo com os dados oficiais e a IFFHS afirmando que Romário não tenha chegado a marca, para o herói do tetra, não existem dúvidas: o atleta sempre deixou claro que acredita ter passado dos 1000 tentos. Se você estiver na presença do craque, tomando uma cerveja ou outra e jogando futevôlei, pode ter certeza de que está atuando com um dos grandes artilheiros da história, tendo marcado o milésimo ou não.

Túlio Maravilha e sua busca incansável

Craque e ídolo do Botafogo, Túlio Maravilha mostrou, acima de tudo, que a velha máxima do "brasileiro não desiste nunca" é a mais pura realidade. Buscando o milésimo gol, permaneceu no futebol profissional até 2014, quando já tinha 45 anos.

Segundo a contagem do jogador, marcou o tento de número 1000 pelo Araxá, naquele ano, e logo depois se aposentou pela primeira vez, afirmando estar realizado após chegar à marca. Saiu da aposentadoria tanto em 2018 quanto em 2019, marcando mais um gol e encerrando a sua carreira - por agora - com 1001 gols.

Na contagem oficial, no entanto, Túlio tem "apenas" 578 gols, divididos por seus 34 clubes e pela seleção brasileira.

Franz Binder venceu o campeonato alemão por um time austríaco...

Ídolo do Rapid Wien por suas conquistas enquanto estava no clube da Áustria, Franz "Bimbo" Binder é mais um dos atletas que afirma ter marcado mais de 1000 gols.

Tendo ficado todos os 19 anos de sua carreira, que iniciou em 1930 e acabou em 1949, no clube austríaco, os cálculos do atleta são de que tenha marcado 1006 tentos, tanto no Rapid quanto nas seleções da Áustria e da . A contagem oficial, no entanto, afirma que o atleta balançou as redes 546 vezes.

Seu maior feito, no entanto, ninguém pode tirar: em meio ao regime nazista de Adolf Hitler, que anexou a Áustria, conseguiu levar o Rapid Wien a bater o poderoso 04 por 4 a 3 na final do Campeonato Alemão de 1941, tendo marcado um hat-trick no jogo decisivo.

Ernst Wilimowski marcou quatro gols contra o Brasil na de 1938

Outro jogador com passagens tanto por dois seleções, devido ao seu país natal ter sido anexado pela Alemanha nazista, foi com a camisa da que Ernst Wilimowski fez sua partida mais marcante: marcou quatro gols nas oitavas de final da Copa do Mundo de 1938, mas viu sua seleção perdeu por 6 a 5 ser eliminada pelo Brasil.

Segundo a contagem do atleta, marcou mais de 1.175 gols na carreira, que teve seu início em 1934 e acabou 21 anos depois, em 1955. Segundo dados oficiais, no entanto, marcou 554 tentos.

Considerado um "traidor da pátria" na Polônia comunista, foi proibido de voltar ao país após o fim da Segunda Guerra Mundial: Wilimowski chegou até a ser um soldado da Wehrmacht, forças armadas da Alemanha nazista, mas foi permitido a continuar jogando futebol.

Gerd Müller foi o maior artilheiro da história das Copas por mais de 30 anos

"Der Bomber", como era conhecido Gerd Müller, foi talvez o maior goleador da história do futebol alemão. Durante seus 15 anos pelo Bayern de Munique, foi tricampeão da Copa Europeia, antecessora da Liga dos Campeões, e campeão mundial, além de ter conquistado muitos títulos da Bundesliga.

Foi na seleção da Alemanha Ocidental, no entanto, que o jogador brilhou ainda mais: tendo jogado apenas duas Copas do Mundo, em 1970 e 1974, se tornou o maior artilheiro da história da competição por mais de 30 anos. Só Ronaldo, em 2006, foi quebrar a marca do alemão. Segundo sua própria contagem, marcou 1461 gols na carreira.

A contagem oficial, no entanto, é mais modesta: afirma que o jogador marcou "apenas" 735 gols. Campeão mundial pelo e pela Alemanha, seja qual for seu número de gols, o atacante já marcou seu nome entre os grandes artilheiros do esporte.

Arthur Friedenreich, o primeiro grande artilheiro brasileiro

Antes de Leônidas, Pelé, Ronaldo e Romário, Friedenreich fazia chover em gramados brasileiros: o craque, que estreou em 1909 pelo Germânia e se aposentou em 1935 após atuar pelo , foi ídolo por onde passou e, na contagem de jornalista da época, tem mais de 1329 gols.

O jogador, que chegou a ser proibido de atuar pela seleção brasileira por ser "mulato", esteve presente nos primeiros títulos oficiais e não-oficiais da amarelinha: a Copa Roca de 1914 e de 1919, torneio em que marcou o gol do título.

De acordo com estatísticas mais conservadoras, chegou a marcar 557 gols na carreira, sendo a maioria pelo Paulistano, onde passou 12 anos - e ficaria mais cinco depois do clube se fundir com a Associação Athlética das para criar o Futebol Clube.

Josef Bican e os seus 5000 gols

Os números de Bican são absurdos mesmo se não acreditarmos na contagem do jogador: segundo a IFFHS, marcou uma média de 1,52 gols apenas em ligas nacionais, com 518 tentos em 341 partidas. Acima de tudo, histórias sobre o áustro-checo se confundem com lendas fantasiosas sobre o atleta que teria marcado mais de 5000 gols na carreira.

Tendo iniciado sua carreira em 1928, pelo Schustek, da Áustria, quando tinha apenas 15 anos, e a encerrado em 1955, pelo Slavia Praha, da então Tchecoslováquia, com 42 anos, se tornou um dos grandes artilheiros do futebol mundial. Até hoje, checos afirmam categoricamente que o jogador balançou as redes mais de 5000 vezes.

Oficialmente, foi menos prolífico: teria marcado 805 gols em sua carreira.

Lionel Messi...???

Em 30 de abril de 2018, o jornal Mundo Deportivo colocou uma manchete no mínimo polêmica em suas redes sociais: segundo contagem própria da publicação, Lionel Messi, que tinha marcado um hat-trick contra o Deportivo La Coruña nesta data, teria alcançado o milésimo gol, se seus tentos na base do Barça fossem contados.

Oficialmente, são 697 gols: a segunda maior marca entre jogadores ativos, atrás apenas de seu eterno rival Cristiano Ronaldo. Mesmo assim, tem quem diga que se tentos em amistosos contaram para Pelé, Puskas e cia, Messi tem direito de afirmar que já marcou mais de 1000 gols.