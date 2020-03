Quantos gols Ronaldo Fenômeno tem em edições da Copa do Mundo?

Com a impressionante marca de 15 gols em 19 jogos, brasileiro é o segundo maior artilheiro da história dos Mundiais

Ronaldo Fenômeno é o maior artilheiro do em Copas do Mundo, com 15 gols marcados após disputar 19 jogos ao longo de quatro edições. Ele também é o segundo maior goleador da história do torneio de seleções, atrás apenas do alemão Miroslav Klose (16).

A história de Ronaldo em Mundiais começou em 1994. Convocado pelo técnico Carlos Alberto Parreira quando tinha apenas 17 anos, ele acabou não saindo do banco durante a campanha do tetracampeonato. Quatro anos depois, porém, ele começou a cravar seu nome na lista dos maiores artilheiros da competição e balançou as redes num total de três edições.

Quais foram os gols de Ronaldo em Copas?

Ronaldo passou em branco na estreia da de 1998, contra a . Seu primeiro gol só saiu na segunda rodada - ele abriu o placar da vitória por 3 a 0 sobre .

Nesta edição, ele também marcaria duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre o , nas oitavas de final, e anotaria o único gol brasileiro no empate por 1 a 1 com a , na semifinal. O time canarinho avançou nos pênaltis e ficou com o vice após perder para a por 3 a 0. Assim, Ronaldo fechou esta Copa com quatro gols.

O Mundial mais especial para Ronaldo foi o de 2002, no e na , quando, após sofrer com duas graves lesões, encontrou a redenção e foi o herói do penta.

Em território asiático, o Fenômeno só passou em branco nas quartas de final, contra a . Foram quatro gols apenas na primeira fase (um no triunfo por 2 a 1 sobre a , um na goleada por 4 a 0 sobre a e mais dois na vitória por 5 a 2 diante da ).

Ronaldo também faria o segundo gol do Brasil nos 2 a 0 das oitavas de final contra a e anotaria o único gol do triunfo por 1 a 0 sobre a Turquia na semifinal. O grand finale ficou justamente para a decisão: dois gols na vitória por 2 a 0 contra a . O camisa 9 encerrava o Mundial na artilharia, com oito gols, e igualava Pelé como o maior artilheiro brasileiro na história do torneio (12 gols no total).

O atacante ainda faria mais três gols em Copas, todos na última edição que disputou, em 2006, na Alemanha. Após dois jogos em branco, ele desencantou na terceira rodada, com dois gols na goleada por 4 a 1 sobre o Japão. Neste dia, ele igualava o então recordista Gerd Müller (Alemanha), com 14 tentos.

Já no jogo seguinte, nas oitavas de final contra , Ronaldo pedalou, driblou o goleiro e tocou para o gol vazio para se tornar então o maior artilheiro e fazer seu 15º e último gol em Copas. A partida derradeira dele na história da competição foi nas quartas de final de 2006 (derrota por 1 a 0 para a França).

Ronaldo - todos os gols em Copa do Mundo no detalhe

Gol no. Partida Data Edição Minuto Como marcou 1 Brasil 3 x 0 Marrocos 16 de junho 1998 9/1º tempo Pé direito 2 Brasil 4 x 0 Chile 27 de junho 1998 45/1º tempo Pênalti 3 Brasil 4 x 0 Chile 27 de junho 1998 25/2º tempo Pé direito 4 Brasil 1 x 1 Holanda 7 de julho 1998 1/2º tempo Pé esquerdo 5 Brasil 2 x 1 Turquia 3 de junho 2002 5/2º tempo Pé direito 6 Brasil 4 x 0 China 8 de junho 2002 10/2º tempo Pé esquerdo 7 Costa Rica 2 x 5 Brasil 13 de junho 2002 10/1º tempo Pé direito 8 Costa Rica 2 x 5 Brasil 13 de junho 2002 13/1º tempo Pé direito 9 Brasil 2 x 0 Bélgica 17 de junho 2002 42/2º tempo Pé esquerdo 10 Brasil 1 x 0 Turquia 26 de junho 2002 4/2º tempo Pé direito 11 Alemanha 0 x 2 Brasil 30 de junho 2002 22/2º tempo Pé direito 12 Alemanha 0 x 2 Brasil 30 de junho 2002 34/2º tempo Pé direito 13 Japão 1 x 4 Brasil 22 de junho 2006 45/1º tempo Cabeça 14 Japão 1 x 4 Brasil 22 de junho 2006 36/2º tempo Pé direito 15 Brasil 3 x 0 Gana 27 de junho 2006 5/1º tempo Pé esquerdo

Quando foi o primeiro - e o último - gol de Ronaldo em Copas?

#WorldCupAtHome | 🇳🇱 v 🇧🇷@Ronaldo scored in normal time & the shootout as Brazil seized a France 1998 Final place, but does anybody remember him collecting the ball in his own half & almost scoring one of the greatest goals ever? Wow! 🚅🤩#WorldCup | #StayAtHome — FIFAWorldCup (@FIFAWorldCup) March 28, 2020

Ronaldo fez seu primeiro gol em Copas na vitória por 3 a 0 sobre o Marrocos. O jogo foi válido pela segunda rodada do Grupo A do Mundial de 1998 e ocorreu na cidade francesa de . Ele abriu o placar para a seleção aos 9 minutos do primeiro tempo, em chute forte de pé direito na entrada da área.

O último gol de Ronaldo em Copas também foi numa vitória por 3 a 0 sobre uma equipe africana. A vítima do Fenômeno foi Gana, em jogo válido pelas oitavas de final do Mundial de 2006, na cidade alemã de Dortmund. Aos 5 minutos do primeiro tempo, o artilheiro recebeu em profundidade de Kaká e driblou o goleiro com estilo antes de empurrar para o gol vazio.

Quando Ronaldo se tornou o maior artilheiro em Copas? E quando foi ultrapassado?

Com o gol sobre Gana, Ronaldo se isolava como maior artilheiro do torneio, com 15 gols, deixando para trás o alemão Gerd Müller (14). Ironicamente, um outro alemão o ultrapassaria oito anos depois, justamente no Brasil e contra o Brasil.

Ao marcar o segundo gol da Alemanha no histórico 7 a 1 sobre a seleção no Mineirão, na semifinal da Copa do Mundo de 2014, Miroslav Klose alcançou a marca de 16 gols em Mundiais e é, desde então, o maior artilheiro da história do principal torneio de futebol do planeta.