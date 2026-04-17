"Pelas declarações de Koeman, dá para deduzir que ele certamente irá para a Copa do Mundo"

Wim Kieft acredita que Kees Smit certamente fará parte da seleção para a Copa do Mundo do próximo verão nos Estados Unidos, México e Canadá, conforme escreveu o ex-atacante do Ajax e do PSV em sua coluna no De Telegraaf.

Ronald Koeman causou grande repercussão na quinta-feira com suas declarações sobre o talento do AZ. Segundo o técnico da seleção holandesa, Smit pode se tornar “uma mistura de Frenkie de Jong e Pedri”.

Koeman também disse que Smit é um dos maiores talentos que a Holanda já teve e que, no futuro, ele se encaixaria perfeitamente no FC Barcelona.

Kieft tem 100% de certeza disso. “Com suas declarações, o técnico dá a entender que incluirá o meio-campista em sua seleção para a Copa do Mundo.”

Kieft, aliás, acha que Koeman não está ajudando Smit com esse elogio exagerado. “Nesta fase da carreira, Smit precisa mais de palavras críticas do técnico da seleção.”

Koeman fez com que Smit, de 20 anos, estreasse na seleção holandesa no final do mês passado. Ele foi titular na partida amistosa contra a Noruega (vitória por 2 a 1).