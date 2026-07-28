Pela primeira vez: Neuer revela a possível data de sua aposentadoria

Manuel Neuer, capitão, astro e goleiro do clube alemão Bayern de Munique, de 40 anos, falou pela primeira vez de forma direta sobre o momento provável para encerrar sua brilhante carreira no futebol.

O veterano goleiro deu início nesta terça-feira à concentração de preparação da equipe na região de "Tegernsee" para disputar sua vigésima primeira temporada no Campeonato Alemão (16 temporadas com o Bayern de Munique e 5 temporadas com o Schalke), fazendo declarações surpreendentes após seu primeiro treino depois de voltar de suas férias de verão que se seguiram à participação na Copa do Mundo.

Respondendo a uma pergunta do jornal "Bild" sobre se esperaria até o fim da nova temporada para tomar sua decisão a respeito de renovar ou se aposentar no verão de 2027, o campeão do mundo de 2014 disse: "Eu não entro em partidas e digo a mim mesmo: esta é minha última partida, independentemente de ser ou não minha última visita a um determinado estádio; mas desta vez parece muito provável que eu ponha um ponto final na minha carreira e me aposente".

O goleiro, vencedor por cinco vezes do prêmio de melhor goleiro do mundo, havia renovado seu contrato com o gigante bávaro em maio passado por mais um ano, após meses de reflexão durante os quais a opção da aposentadoria já esteve realmente em cima da mesa. Neuer esclareceu a esse respeito: "Talvez houvesse 85% de tendência em direção à aposentadoria naquele momento, mas fazer parte deste time e estar com esta comissão técnica e este treinador me proporciona um grande prazer; nós temos sempre a capacidade de disputar todos os títulos e estamos no topo, e esse ambiente, aliado à qualidade do elenco, foram os 15% que me fizeram dizer a mim mesmo: eu tenho que continuar, com certeza".

E acrescentou o veterano goleiro, falando sobre suas motivações para a próxima temporada: "Eu sigo jogando pela minha paixão pessoal, e porque sei da minha capacidade constante de ajudar o time, além do grande apoio que recebo da minha família e dos meus amigos".

Espera-se que esta temporada seja o último capítulo de sua carreira, a qual ele almeja coroar com o encerramento perfeito no dia 5 de junho de 2027, na final da Liga dos Campeões da Europa, no estádio "Metropolitano", do Atlético de Madrid, para conquistar seu terceiro título continental, depois dos anos de 2013 e 2020.