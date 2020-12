Pedro x Gabigol, quem tem mais gols pelo Flamengo na temporada?

Os dois atacantes estão entre os principais goleadores do país no ano; confira os números

Quando Pedro foi contratado por empréstimo pelo , em janeiro de 2020, muitos se questionaram sobre a utilização do atacante. Afinal, Gabigol havia anotado incríveis 43 gols em 2019 e era considerado titular absoluto. Porém, a competitivade entre os dois é grande - e o Flamengo é quem agradece.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Se Gabigol anotou 11 gols nos 10 primeiros jogos que fez em 2020, ainda sob o comando de Jorge Jesus, Pedro teve uma sequência embalada com Domènec Torrent e balançou as redes 12 vezes em 13 partidas do .

Mais times

Dome havia deixado claro que o camisa 9 não tem vaga cativa no time titular e enquanto estava no comando do Flamengo, exaltava a fase de Pedro. "Podem jogar juntos, mas agora Pedro está maravilhoso. Gabi foi muito bem contra o del Valle, mas se machucou. Gabi tem que mostrar que está pronto para jogar, porque agora Pedro merece jogar", disse o treinador do Rubro-negro após a vitória contra o Goiás por 2 a 1, em 13 de outubro, com dois tentos do camisa 21.

No entanto, o catalão foi demitido e Rogério Ceni foi contratado para seu lugar e os dois atacantes ainda buscam o seu espaço no time. Com Pedro convocado para a seleção brasileira e Gabigol recuperado de lesão, o camisa 9 foi escolhido como para começar o primeiro jogo sob o comando do novo treinador. Ceni deixou em aberto a possibilidade de escalar os dois artilheiros: "Gabigol e Pedro podem jogar juntos, sem dúvida nenhuma. Os bons podem ficar juntos, desde que cumpram funções. Aqui tem muitos bons. Alguns precisam ficar fora".

Os bons números de Pedro fizeram o Flamengo contratá-lo em definitivo. Ou seja, por algum tempo, o torcedor rubro-negro poderá comemorar muitos gols de seus dois artilheiros.

Mas quem tem mais gols na temporada, Pedro ou Gabigol?

Gabigol chegou a estar isolado como o maior artilheiro do Flamengo no ano e na briga forte entre os maiores artilheiros do Brasil na temporada. Porém, a sequência positiva de Pedro o colocou como maior goleador do time em 2020. Confira abaixo o números do camisa 9 e do camisa 21 em cada campeonato disputado.

CAMPEONATOS GABIGOL PEDRO Carioca 8 5 Supercopa do 1 - 1 1 Libertadores 2 2 Brasileirão 7 11 1 2 TOTAL 20 21

Vale destacar que, embora tenha o menos gols marcados, Gabigol tem melhor média de gols por jogo. O artilheiro de 2019 anotou seus gols em 31 jogos disputados na temporada, média de 0,65. Pedro disputou 10 jogos a mais e tem média inferior: 0,51 gols/jogo.

Embora tenha mais jogos do que Gabigol, Pedro tem menos minutos em campo. São 2099 minutos do camisa 21 contra 2446 minutos do camisa 9 (dados do portal oGol). Ou seja, Pedro demora menos tempo em campo para balançar as redes adversárias.

Com tais números, é possível dizer que o camisa 9 foi menos eficiente com Dome, comparando os números atuais com os obtidos com Jorge Jesus. A precisão de Gabigol era melhor com o português do que com o catalão. Vale destacar que Gabriel marcou pelo menos um gol em todas as competições que o Flamengo disputou em 2020.

Desde a estreia de Ceni como novo comandante do Flamengo, quem está em melhor fase é Gabigol. O camisa 9 marcou quatro gols em cinco jogos com o ex-goleiro treinando o time. Pedro, por outro lado, fez apenas um gol em quatro jogos (destes, somente um foi escalado como titular).

As boas temporadas de Gabigol e Pedro já renderam três títulos para o Flamengo em 2020: , Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. Ainda resta o Campeonato Brasileiro, que terminará apenas em fevereiro de 2021.

Resta apenas um jogo para o Flamengo em 2020. Rogério Ceni revê seus ex-comandados do Fortaleza em um duelo no Castelão no próximo sábado, 26 de dezembro, às 19h (de Brasília). E com Gabigol expulso no último jogo, diante do Bahia, já sabemos que Pedro levou a melhor na disputa entre os artilheiros em 2020.