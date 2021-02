Sport 0 x 3 Flamengo: Mengão vence fora de casa e segue firme na luta pelo título do Brasileirão!

Com tranquilidade o Flamengo venceu o Sport por 3 a 0 na Ilha do Retiro, na noite desta segunda-feira (01), em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol, B. Henrique e Pedro fizeram os gols do duelo.

Com o resultado o Flamengo assume a vice-liderança do Brasileirão com 61 pontos. Já o Sport fica em 16° lugar com 35 pontos marcados. Na próxima rodada o Flamengo tem clássico contra o Vasco no Maracanã, enquanto o Sport visita o Botafogo.