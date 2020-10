Pedro supera Gabigol na artilharia do Flamengo no Brasileirão: quebra-cabeça para Dome e alegria para torcida

Atacante balança as redes pelo quinto jogo consecutivo e mostra que não tem outro lugar que não seja no time titular rubro-negro

Se a torcida tivesse liberada no Maracanã, certamente não faltaria algum rubro-negro com um cartaz "hoje tem gol do Pedro". A homenagem que serviu para Gabriel Barbosa em 2019 serviria perfeitamente para o camisa 21 em 2020, principalmente nos últimos jogos.

Pedro manteve a fase espetacular nesta quarta-feira ao anotar o primeiro e o terceiro gol dos cariocas no triunfo por 3 a 0 sobre o Sport em casa. Este foi o quinto jogo seguido em que o atacante foi às redes, repetindo o que já havia feito contra -EQU, , e -PR.

Depois de ser apontado como "sombra" de Gabigol no início do ano, quando chegou à Gávea, Pedro mostra a cada partida que é protagonista. No Brasileiro ele já deixou o companheiro de ataque para trás - soma seis gols no torneio, contra cinco do camisa 9.

Assumir a artilharia do na temporada também parece ser questão de tempo. Gabriel tem 16 gols, contra 14 do concorrente. Com um detalhe: o herói do título da Libertadores foi titular em 24 partidas, enquanto Pedro saiu jogando apenas 13 vezes e precisa de menos tempo em campo para marcar.

A torcida rubro-negra voltou a se contagiar com a atuação do camisa 21 - que, vale lembrar, foi emprestado pela e tem contrato apenas até o final da temporada. Mais uma vez, "Pedro fede" foi parar nos assuntos mais comentados no Twitter porque o atacante "fede a gol". E a pressão por sua contratação em definitivo só aumenta.

Pedro não dá, sério. É muito fenômeno. Não canso de repetir. Só precisa de 2 toques na bola pra fazer gol. Se chegar em condições pode esquecer, é caixa — FLA DA DEPRESSÃO (@_FlaDaDepressao) October 7, 2020

Petição on-line para o Flamengo comprar o Pedro:



- Carter — Carter (@essediafoilouco) October 7, 2020

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL



PEDRO FEDE A GOL IRMÃO — Flamengo Minha Paixão! (@FlaePaixao) October 7, 2020

Com números impressionantes e em alta com a torcida, não dá para imaginar que Pedro perca a condição de titular do Fla. Por enquanto, Gabigol está fora por lesão e o camisa 21 vai continuar formando a dupla titular com Bruno Henrique. Mas e quando o 9 voltar?

Esta é a famosa dor de cabeça boa que todo treinador gostaria de ter. Melhor para o Flamengo, que conta no grupo com dois centroavantes de nível de seleção brasileira.