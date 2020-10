Protagonista, Pedro marca pelo quarto jogo seguido e já ameaça Gabigol na artilharia

Atacante rubro-negro mais uma vez aproveita chance como titular ao balançar as redes contra o Athletico-PR

Pedro chegou ao em janeiro, pouco antes de Gabriel Barbosa renovar seu contrato com o clube. A princípio, o atacante vindo da seria um reserva de luxo do artilheiro e herói rubro-negro em 2019. Mas o cenário foi mudando a tal ponto que hoje o camisa 21 é protagonista da equipe e inclusive ameaça Gabigol no topo da artilharia.

A contratação de Pedro já dava indícios de que seria acertada no começo da temporada, antes da paralisação do futebol por causa da pandemia do novo coronavírus. Nos primeiros cinco jogos, sempre saindo do banco de reservas, ele já largou com três gols e duas assistências. Não por acaso foi apontado como "sombra" de Gabigol - termo que os dois jogadores criticaram.

Os meses foram se passando e o camisa 21 foi mantendo o alto nível, caindo de vez nas graças da torcida. Na retomada do futebol, por exemplo, foi decisivo para a conquista do Campeonato Carioca na final contra o .

Veio o Brasileiro, a Libertadores recomeçou e lá estava Pedro novamente. Para citar apenas três partidas, ele brilhou contra o Bahia, quando o Fla não contou nem com Gabigol e Bruno Henrique, e contra Barcelona-EQU e Palmeiras, com a equipe já sofrendo com desfalques por causa do surto de Covid-19.

Na sequência, o atacante ainda balançaria as redes na goleada contra o Independiente del Valle. E neste domingo, ao receber uma inédita quarta chance consecutiva como titular, abriu o caminho para o triunfo por 3 a 1 contra o -PR, levando os torcedores à loucura e aumentando a pressão pela sua contratação em definitivo ao fim da temporada.

ELE JOGA, ELE MARCA! Pedro mete muito gol! pic.twitter.com/qE8cWLdEA3 — Sala12 (@OficialSala12) October 4, 2020

FLAMENGO COMPRA O PEDRO LOGO CARALHO TA ESPERANDO O QUE — Thomas Santana (@thomassantanas) October 4, 2020

pedro é matador demais da não — ventura (@venturei_) October 4, 2020

Pedro é um Lewandowski com mais queixo — Olé do (@Oledobrasil) October 4, 2020

Brincadeiras à parte, a verdade é que hoje é difícil imaginar o time do Flamengo sem Pedro. Como Gabigol pode ficar fora até novembro por causa de uma lesão no tornozelo, manter o camisa 21 como titular não será a famosa "dor de cabeça boa" para a comissão técnica de Domenec Torrent ao menos por enquanto.

Pedro inclusive pode aproveitar esta chance para ultrapassar o companheiro no topo da artilharia da equipe em 2020. Gabigol soma 16 gols (sendo que foi titular 24 vezes), enquanto o colega aparece com 12 (só que só foi titular em apenas 12 oportunidades).

“Mais uma vez pude fazer um bom jogo", destacou Pedro à TV Globo na saída do gramado do Maracanã após o triunfo sobre os paranaenses. "Toda a equipe fez um bom jogo. Feliz, feliz pelo momento, graças a Deus. É continuar a trabalhar para sempre evoluir e crescer ainda mais para conquistar grandes coisas”, completou o artilheiro rubro-negro.