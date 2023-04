Paysandu x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta terça-feira (25), no Mangueirão; veja como acompanhar na internet

O Paysandu recebe o Fluminense na noite desta terça-feira (25), a partir das 20 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como venceu a ida por 3 a 0, o Tricolor pode perder por até dois gols de diferença. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video, no streaming.

O Fluminense, que acumula seis vitórias consecutivas nesta temporada, está focado em garantir sua classificação às oitavas de final da Copa do Brasil e continuar lutando pelo título da competição. O clube conquistou o troféu da competição apenas uma vez, em 2007, quando derrotou o Figueirense por 1 a 0.

Em contrapartida, o Paysandu saiu vitorioso na semifinal do Parazão, derrotando o Águia de Marambá por 1 a 0, e agora está voltado para a Copa do Brasil. Para se qualificar, o Papão necessita de uma vitória com uma diferença de quatro gols. Caso vença por três gols, a decisão será decidida nos pênaltis.

Ao longo dos 23 confrontos entre as duas equipes, o Fluminense mantém uma ampla vantagem, com 12 vitórias, enquanto o Paysandu conseguiu vencer apenas duas vezes, além de nove empates. No jogo válido pela Copa do Brasil 2015, o Tricolor saiu vencedor por 4 a 2 no agregado.

Prováveis escalações

Paysandu: Thiago Coelho; Edílson Júnior, Genílson, Rodolfo Filemon, Igor Fernandes; Paulo Henrique, Geovane, João Vieira, Fernando Gabriel; Ricardinho e Mário Sérgio. Técnico: Márcio Fernandes.

Fluminense:Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; Alexsander, André e Paulo Henrique Ganso; Keno, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Paysandu

Vinícius Leite disputou a Copa do Brasil pelo Vila Nova e está fora.

Fluminense

Como já atuou pelo Volta Redonda , seu ex-clube, Lelê é desfalque.

Quando é?