Quantos títulos o Fluminense tem na Copa do Brasil?

O time treinado por Fernando Diniz é um dos candidatos ao título do principal mata-mata do futebol brasileiro em 2023

Campeão carioca em 2023, com direito a virada histórica e goleada sobre o maior rival, o Fluminense vem mostrando que pode ser considerado como candidato a todos os títulos possíveis na atual temporada. Sendo assim, a Copa do Brasil aparece como um dos vários objetivos dos tricolores. O Clube da Rua Álvaro Chaves foi campeão do torneio uma vez, em 2007.

Em toda a sua história, o Tricolor das Laranjeiras alcançou a final em duas ocasiões. Na primeira, em 2005, o vice-campeonato contra o Paulista marcou uma das maiores zebras da história da competição. Em 2007, contudo, o Fluminense superou o Figueirense na decisão. Após empate pelo placar mínimo no duelo de ida, um único gol, marcado por Roger Machado, garantiu o triunfo para o Flu.

Desde então, a vez que o bicampeonato esteve mais perto de acontecer foi em 2015 e 2022. Na temporada passada, o time – já treinado por Fernando Diniz – chegou até a semifinal e foi eliminado pelo Corinthians. Em 2015, o algoz na semifinal foi o Palmeiras.