Paulo Sousa avisa que não vai esperar o Flamengo por muito tempo

Enquanto o Flamengo espera pela demissão de Jorge Jesus, o técnico Paulo Sousa aguarda uma posição da diretoria rubro-negra. O atual comandante da Polônia se reuniu com os dirigentes do time carioca no último domingo (19), mas ainda não recebeu um retorno.

Segundo soube a Goal, Paulo Sousa tem muito interesse, mas não pretende esperar o Flamengo por muito tempo. Ele, ciente de que a prioridade é Jorge Jesus, avisou ao seu agente que não ficará à disposição e que precisa resolver a sua vida o quanto antes.

Paulo tem contrato com a seleção da polônia até março de 2022, quando disputará a respecagem, de olho numa vaga na Copa do Mundo. Até o momento, a federação polonesa não ofereceu uma renovação e só pretende pensar nisso em caso de classificação para o mundial.

Deste modo, Paulo está aberto a novos projetos. Recentemente, recebeu contato do Internacional, mas não era prioridade dentro do clube Colorado, que está prestes a fechar a contratação do técnico Alexander Medina, ex-Talleres.

Vitor Pereira, outro nome que agrada a diretoria do Flamengo, está livre no mercado após demissão do Fenerbahçe, mas só topa conversar após o Natal. Conforme trouxe a Goal, o treinador quer um tempo com a família antes de voltar a pensar em trabalho.