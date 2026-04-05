Paul Simonis está prestes a regressar como treinador à Eredivisie

O Sparta Rotterdam está considerando seriamente a contratação de Paul Simonis como novo treinador principal, segundo noticiou o Voetbal International no domingo. O técnico de 41 anos está sem clube após ter sido demitido do VfL Wolfsburg.

Na Holanda, Simonis goza de uma reputação mais do que excelente, devido ao seu excelente trabalho no Go Ahead Eagles. Ele levou o time de Deventer à conquista da Copa da KNVB na temporada passada. Com isso, garantiu a participação do clube em competições europeias.

No Sparta, haverá uma vaga de treinador no próximo verão, já que Maurice Steijn deixará o clube de Roterdã. O técnico de Haia já havia anunciado, há algumas semanas, que não renovaria seu contrato, que está chegando ao fim.

Simonis já havia sido técnico das categorias de base do De Kasteelheren. Lá, ele comandou as equipes Sub-17 e Sub-19 até sua saída em 2020. Dois anos depois, ele assumiu o cargo de assistente técnico de Kees van Wonderen no Go Ahead Eagles.

Simonis também o seguiu quando este se transferiu para o sc Heerenveen. Em 2024, o Go Ahead o convidou para voltar a Overijssel como técnico principal. Lá, o treinador fez história.

No total, Simonis ocupou o banco de reservas do De Adelaarshorst 41 vezes. Nesse período, registrou uma média de 1,63 pontos por partida e, consequentemente, uma conquista histórica da taça.

Com seu desempenho em Deventer, Simonis mereceu uma transferência para o VfL Wolfsburg, mas essa não se revelou uma escolha feliz. Após apenas doze partidas, Simonis foi demitido do clube, que, apesar disso, ainda corre o risco de rebaixamento.