Passo estranho: comunicado do Galatasaray sobre a contratação de Musiala

O clube turco Galatasaray deu um passo pouco habitual ao emitir um comunicado oficial para responder às notícias que o ligavam à contratação do alemão Jamal Musiala, estrela do Bayern de Munique, durante a atual janela de transferências de verão.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" noticiou que vários órgãos de comunicação turcos, com destaque para o jornal "Hürriyet", divulgaram relatos que confirmavam que Musiala havia sido oferecido ao Galatasaray para juntar-se ao plantel por empréstimo, e que as negociações entre todas as partes tinham chegado a estágios avançados.

Mas a direção do Galatasaray apressou-se a desmentir essas notícias através de um comunicado oficial enviado aos jornalistas, num passo que causou grande estranheza, sobretudo porque o clube turco tinha por hábito não comentar rumores do mercado de transferências.

O Galatasaray afirmou no seu comunicado: "As notícias que alegam que o nosso clube chegou a um acordo com Jamal Musiala e com o Bayern de Munique não são verdadeiras, e isto fica esclarecido perante a opinião pública."

O relatório apontou que o comunicado também causou espanto na Alemanha, onde os relatos que falaram da transferência de Musiala para o Galatasaray não tiveram qualquer atenção ou credibilidade junto dos órgãos de comunicação alemães.

Musiala prepara-se para disputar uma nova temporada com o Bayern de Munique, em meio a garantias de que não existe qualquer intenção por parte do jogador ou do clube de pôr fim à relação entre ambos durante o presente verão.

A estrela alemã tinha sido submetida a uma cirurgia após a eliminação da seleção do seu país nos 16 avos de final do Mundial de 2026 diante do Paraguai nos pénaltis, tendo os médicos removido uma placa metálica do seu pé esquerdo. Atualmente, prossegue a fase de recuperação, preparando-se para o regresso aos relvados.

O "Mundo Deportivo" acrescentou que a chegada do marroquino Ismael Saibari ao Bayern de Munique poderá aumentar a concorrência dentro da equipa, mas de modo algum representa um indício de que a saída de Musiala esteja próxima, sendo ele ainda um dos pilares mais importantes do projeto desportivo do clube bávaro.

Assim, o Galatasaray pôs fim aos rumores em circulação, reafirmando que o que foi publicado sobre a existência de um acordo com Musiala não tem qualquer relação com a verdade, num dos comunicados mais insólitos durante o mercado de transferências de verão, dada a raridade com que o clube comenta este tipo de notícias.

Leia também:

Arteta rendido ao negócio de Vinícius e o Real tenta evitar a catástrofe