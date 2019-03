"Parar Mané? Só chutando ele!", elogia ex-Liverpool

Ex-jogador do Liverpool brinca ao “revelar” método para deter as boas atuações de Mané na equipe

Ídolo no Liverpool, Gary Gillespie ficou extremamente impressionado com Sadio Mané nesta temporada e brincou que uma abordagem excessivamente física poderá ser a única maneira para deter o jogador em campo.

Em entrevista à Love Sport Radio, o ex-defensor dos Reds disse não haver muitos métodos para lidar com os avanços do jogador em campo e, para segurá-lo, a única forma seria “chutá-lo!"

"Ele tem sido fantástico nesta temporada, acho que esse é o seu maior saldo de gols com Liverpool e ele parece uma ameaça”, complementou.



(Foto: Getty Images)

Gillespie ainda analisou o jeito de jogar do trio do Liverpool, no qual ressaltou que Mané, Salah e Firmino podem atuar em qualquer posição caso estejam mais avançados.

“Sadio Mané é considerado um lateral esquerdo ou direito, mas ele pode jogar em qualquer lugar ao longo da linha de frente. Para ser justo, acho que todos os três podem. Firmino teve uma temporada um pouco mais calma, certamente Salah teve uma temporada mais tranquila, mas Mane, ele veio à tona e realmente tem sido - fora dos três - o mais consistente e o melhor”, disse.

A atuação de Mané neste final de semana durante o confronto contra o Burley ganhou destaque após os dois gols que contribuíram para a goleada da equipe, por 4 a 2. Com o resultado, o time comandado por Jurgen Klopp segue na segunda posição da Premier League 2018-19 e na cola do líder, o Manchester City, com apenas um ponto de diferença.