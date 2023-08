Descubra para qual clube vai a torcida de um dos maiores jogadores da NBA no futebol!

O mundo do futebol é recheado de atletas incríveis e uma paixão que não possui limites. Normalmente, esta paixão ultrapassa as 'barreiras' de outros esportes e ligas.

O futebol, esporte mais popular do mundo, naturalmente atrai atenção de estrelas dos mais variados domínios. Não é nada incomum encontrarmos estrelas da NBA, atores e músicos mostrando seu amor por um clube de futebol por meio das redes sociais, por exemplo.

Com LeBron James, ícone do basquete mundial, evidentemente isso não é diferente. Mas qual a conexão do astro com o time de futebol pelo qual ele torce? Vamos a fundo...

Para qual time de futebol LeBron James torce?

LeBron James é, sem dúvida alguma, um dos maiores nomes do esporte. Sua qualidade nas quadras de basquete trazem comparações com lendas do esporte, como Michael Jordan. 19 vezes nomeado All-Star da NBA e quatro vezes eleito MVP da liga, LeBron é sinônimo de agilidade, excelência e liderança.

Os interesses da estrela do basquete não param apenas em acertar a bola na cesta, contudo, Seu amor por futebol, aliás, é algo bem real. Mas, então, para qual time LeBron James torce?

A resposta é: Liverpool. Em 2011, LeBron James se tornou acionista minoritário do Liverpool, com 2% das ações da equipe, em parceria com o Fenway Sports Group. Sua paixão pelo Liverpool e pela Premier League só cresceram desde então, sempre expressando através das redes sociais sua torcida pelos Reds.

"Estou muito animado por estar trabalhando com [os fundadores da FSG], John Henry e Tom Werver", James afirmou, durante seu anúncio como investidor, lá em 2011.

"Esses caras, assim como eu, são apaixonados por esportes. Você pode ver o comprometimento que eles possuem por suas equipes. Para mim, é sobre isso que se trata ser uma organização que ama tanto esportes como eu", seguiu.

A afiliação não se trata, portanto, de um simples negócio para LeBron, que genuinamente acompanha o time, apreciando toda a beleza, estratégia e espírito competitivo do esporte.

"Se você tem muita história e poder por trás do seu clube, há um grande potencial em continuar com essa expansão", celebrou, em uma entrevista ao The Guardian.

"E o Liverpool, definitivamente, é um desses clubes. Estão no mesmo nível de Manchester United, Dallas Cowboys e New York Yankees", continuou. "Há alguns times no mundo que são referência e reconhecidos ao redor de todo mundo apenas a partir do seu brasão. O Liverpool é um desses times".