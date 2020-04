Paquetá pode 'repetir' Gabigol e trocar Milão pelo Benfica, diz site

Caso o clube italiano consiga reaver boa parte do valor pelo qual contratou o brasileiro, Paquetá pode estar de malas prontas para Portugal

E a aventura italiana de Lucas Paquetá pode estar chegando próxima do fim: segundo o site Calciomercato, o jogador interessa ao , de , e o não colocaria muitos empecilhos para segurar o brasileiro, caso consiga reaver boa parte do dinheiro investido.

Contratado pelo Milan no final de 2018 por 35 milhões de euros, Paquetá, ao menos até agora, não conseguiu se adaptar: o meia perdeu a titularidade com a saída de Gennaro Gattuso, ainda não balançou as redes nesta temporada e fez mais barulho fora de campo do que dentro dele.

Assim, segundo a publicação, o clube italiano já admite a possibilidade de abrir mão do atleta. A pedida? 28 milhões de euros, cerca de 80% do investimento inicial do Milan junto ao .

Caso o Benfica pague tal valor, Paquetá se transfomaria na contratação mais cara da história do clube. Mas as Águias tem uma carta na manga: ainda de acordo com informações do Calciomercato, o Milan teria interesse no jovem volante Florentino Ruiz, e o jogador poderia ser incluído no pacote, a fim de amortecer o valor elevado da negociação.

Ironicamente, sair de um time de Milão para jogar em Lisboa foi o mesmo caminho realizado por um grande nome do Flamengo na atualidade: Gabigol, na Europa, passou pelas mesmas equipes.

O centroavante foi contratado do pela por 27.5 milhões de euros, mas não conseguiu se adaptar ao clube italiano. Assim, foi emprestado - e não vendido, como seria o caso de Paquetá, vale ressaltar - ao Benfica, onde ficou apenas seis meses e marcou um gol. No ano seguinte, voltaria ao Alvinegro Praiano, e está no até agora.

No entanto, ainda é cedo para dizer que Lucas Paquetá também terá que retornar ao Brasil. Por mais que sempre seja bom termos talentos de sua qualidade no futebol do nosso país, segundo apuração do O Globo, de janeiro, o meia já admite deixar o Milan, mas planeja permanecer na Europa.

Uma outra diferença entre os casos é que o ex-jogador do Flamengo não parece ter perdido prestígio com Tite. O meia vinha sendo convocado constantemente para a seleção brasileira, antes da paralisação devido ao coronavírus Covid-19. Resta saber qual será o destino de Lucas Paquetá no futebol italiano e seus próximos passos na Europa.