Paquetá, reserva e sem propostas, tem crise de ansiedade no Milan

O jogador está infeliz no time e pretende ser negociado

A situação de Lucas Paquetá no está longe de ser das melhores. Amargurando o banco de reservas e sem propostas para sair, o jogador chegou ao seu limite e teve uma crise de ansiedade após a última partida, contra a .

Segundo o italiano La Repubblica, Paquetá está infeliz sem poder ajudar seus companheiros de time.

Por causa de fortes dores no peito após a vitória por 3x2, no domingo (19), Paquetá foi encaminhado à sala médica do próprio San Siro e, depois, à uma clínica para fazer exames definitivos. Os resultados não constataram nenhum problema cardíaco, mas sim um alto nível de estresse e ansiedade.

Desde de a saída de Gennaro Gattuso do comando do clube italiano, Paquetá vem sendo deixado de lado e não tem jogado com frequência. Aquele que antes era uma das peças chaves do Milan, hoje quer deixar o time.

O empresário do meia, Eduardo Uram, teve uma reunião com o clube para saber sobre a possibilidade de transferência de seu jogador. No entanto, não existem propostas oficiais por Paquetá.

Além disso, passando por um momento difícil, o Milan pretende perder a menor quantia de dinheiro possível em relação ao investido na compra do meia junto ao , cerca de € 35 milhões.