Calvário de Paquetá no Milan continua: bate-boca com Ibra é mais um episódio, diz jornal

O brasileiro não vive boa fase no Milan, nem dentro e nem fora dos gramados

A vida de Lucas Paquetá no está cada vez mais complicada. Depois de ter problemas de ansiedade, ser cada vez menos utilizado pelo clube e dos boatos de negociação, o meia brasileiro teve um desentendimento com Ibrahimovic.

De acordo com o jornal italiano Tuttosport, os dois protagonizaram uma discussão após a vitória de 1x0 sobre o Torino. O sueco teria dado uma "chamada" em Paquetá, pedindo mais atenção do brasileiro em campo. Ibra também teria dito que o meia não conseguia reproduzir em campo aquilo que faz nos treinamentos.

Paquetá, segundo o jornal, não ficou aceitou muito bem as críticas, causando um problema de vestiário com o atacante. Ibra, não gostou do tom do brasileirão e ficou nervoso, mas encerrou a briga e manteve a discussão internamente.

Paquetá tem apenas 17 jogos na temporada italiana e sem ter marcado nenhum gol. Ele é cada vez menos essencial ao Milan, que pode negociar sua saída em breve.