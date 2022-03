Palmeiras e RB Bragantino se enfrentam neste sábado (26), no Allianz Parque, a partir das 18h30 (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, do Paulistão Play, na plataforma de streaming, e do canal do Paulistão no YouTube, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x RB Bragantino DATA Sábado, 26 de março de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 18h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, o Paulistão Play, na plataforma de streaming, e o canal do Paulistão no YouTube, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado, no Allianz Parque. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

PRÓXIMA PARADA: SEMIFINAL!



A pré-venda @avantipalmeiras para a partida contra o Red Bull Bragantino começou! Nos vemos no Allianz Parque, garanta o seu ingresso ➤ https://t.co/usGqv7yanS #AvantiPalestra pic.twitter.com/V3v9McFdsA — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 25, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

O Palmeiras, dono da melhor campanha do Paulistão, terá pela frente o RB Bragantino, quarta melhor equipe entre os semifinalistas.

O Verdão encerrou a primeira fase na liderança do Grupo C, com 30 pontos (nove vitórias e três empates), e eliminou o Ituano por 2 a 0 nas quartas de final, enquanto o time de Bragança Paulista, líder do Grupo D, com 20 pontos, (seis vitórias, dois empates e quatro derotas) deixou para trás o Santo André ao vencer por 1 a 0 nas quartas.

Em 50 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras registra ampla vantagem. São 29 vitórias do Verdão, contra 11 do RB Bragantino, além de 10 empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 1 Palmeiras Paulista 20 de março de 2022 Palmeiras 2 x 0 Ituano Paulista 24 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Ceará Brasileirão 10 de abril de 2022 A definir Goiás x Palmeiras Brasileirão 17 de abril de 2022 A definir

RB BRAGANTINO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 1 Palmeiras Paulista 20 de março de 2022 RB Bragantino 1 x 0 Santo André Paulista 23 de março de 2022

Próximas partidas