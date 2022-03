Palmeiras x RB Bragantino: escalação, desfalques e mais do jogo pela semifinal do Campeonato Paulista 2022

A bola vai rolar neste sábado (26) para Palmeiras x RB Bragantino, pela semifinal do Campeonato Paulista, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O confronto será disputado em jogo único e, em caso de empate, o duelo será decidido nos pênaltis.

Dono da melhor campanha e invicto na primeira fase do Estadual, o Verdão eliminou o Ituano por 2 a 0 nas quartas de final, enquanto o RB Bragantino venceu o Santo André por 1 a 0, no Nabizão.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Allianz Parque, o Palmeiras terá o retorno de Gustavo Gómez, liberado pela Seleção do Paraguai após ser suspenso nas Eliminatórias, por receber o segundo cartão amarelo na vitória sobre o Equador. Assim, o técnico Abel Braga pode promover a entrada do capitão no lugar de Jailson.

EM BUSCA DA VAGA NA DECISÃO DO PAULISTA, JOGAREMOS JUNTOS NO ALLIANZ PARQUE! HOJE É DIA DE PALMEIRAS! 🟢⚪#AvantiPalestra #PALxRBB pic.twitter.com/necahSD7Av — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 26, 2022

Por outro lado, o goleiro Weverton, ainda com a seleção brasileira , será substituído por Marcelo Lomba, enquanto Deyverson fica à disposição após cumprir suspensão.



Já o RB Bragantino terá um desfalque importante de última hora. O atacante Artur sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa e ficará longe dos gramados por até oito semanas.

Possível escalação do Palmeiras: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Rony.

Possível escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Léo Realpe e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires e Hyoran; Helinho, Bruno Tubarão e Ytalo.

DESFALQUES

PALMEIRAS:

Miguel Schincariol/Getty Images

Luan: lesionado

Kuscevic e Weverton: convocados

RB BRAGANTINO:

(imagem de desfalque do time B - se houver no sistema)

Artur, Haydar e Alerrandro: lesionados

Natan: reavaliação de exames cardíacos

ARBITRAGEM

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Asssitentes: Luiz Alberto Andrini e Evandro de Melo

Quarto árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Palmeiras é favorito contra o RB Bragantino nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,53 no triunfo do Verdão, $ 3,80 no empate e $ 5,50 caso o Bragantino vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,00 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,80 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 10,00.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Palmeiras x RB Bragantino será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, pelo Paulistão Play, na plataforma de streaming, e pelo canal do Paulistão no YouTube, na internet, neste sábado (27). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.