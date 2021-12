Palmeiras x Mirassol no Paulista sub-20: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Palmeiras recebe o Mirassol neste domingo (19), no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela partida de ida da final do Paulistão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da elevnsports.com, na internet, pelo Paulistão Play, no streaming, e no YouTube da Federação Paulista de Futebol.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

ONDE VAI PASSAR?

O Paulistão Play, elevensports.com e o YouTube da FPF, todos na internet, transmitem o jogo deste domingo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Palmeiras enfrenta o Mirassol pela partida de ida da final do paulistão sub-20. O alviverde derroyou a Ferroviária nos pênaltis. Para o duelo,a equipe só terá o desfalque de Gustavo Garcia, lateral que foi expulso no último jogo.

Do outro lado, o Mirassol, que eliminou o Audax na semifinal, quer surpreender o Palmeiras em casa e levar uma boa vantagem para o duelo da volta. Para este jogo, a equipe não terá nenhum desfalque.

Decisão com a presença da #FamíliaPalmeiras! 🟢⚪



As #CriasDaAcademia Sub-20 iniciarão a disputa das finais do Paulista e você pode garantir seu ingresso gratuitamente! Saiba como resgatar ➤ https://t.co/Vqbgyus7hh#AvantiPalestra pic.twitter.com/GacDFuGADR — Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) December 17, 2021

Provável escalação do Palmeiras: Matheus; Ian, Bruno Menezes, Michael, Lucas Freitas; Fabinho, Gabriel Silva e Pedro Bicalho; Giovani, Vitinho e Victor Henrique

Provável escalação do Mirassol: Caik; Wesley, Guilherme, Octavio, Frank, Eduardo, Gabriel, Reinaldo; Wellington, Danilo e Arthur.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 1 x 1 Palmeiras Paulistão sub-20 12 de dezembro de 2021 Palmeiras 1 (4) x (3) 1 Ferroviária Paulistão sub-20 15 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Mirassol x Palmeiras Paulistão sub-20 22 de dezembro de 2021 19h (de Brasília) Água Santa x Palmeiras Copa São Paulo de Futebol Júnior 11 de janeirobro de 2022 A definir

MIRASSOL

JOGO CAMPEONATO DATA Osasco Audax 2 x 1 Mirassol Paulistão sub-20 12 de dezembro de 2021 Mirassol 2 x 0 Osasco Audax Paulistão sub-20 15 de dezembro de 2021

Próximas partidas