Palmeiras x Internacional: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão feminino 2022

A bola vai rolar neste sábado (30) para Palmeiras e Internacional, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2022, a partir das 11h (do horário de Brasília). Líder e vice-líder se enfrentam na competição.

Sem saber o que é perder, o Verdão conquistou seis vitórias e um empate na competição. O Internacional, por sua vez, vem de um empate diante do Flamengo por 1 a 1, mas já conquistou cinco vitórias em sete partidas.

Confira as informações da partida a seguir!

Mais artigos abaixo

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Valendo a liderança da competição, e jogando em casa, as meninas do Verdão vão com força máxima para o duelo, com ataque formado, é claro, pelas artilheiras Patrícia Sochor e Bia Zaneratto, ambas com quatro gols no torneio.

Assim como o Palmeiras, as Gurias Colorada vão com força máxima para o jogo e deverão repetir a mesma formação que empatou a partida com o Flamengo na última rodada.

Possível escalação do Palmeiras: Jully; Thais, Augustina, Day Silva, Bruna; Julia, Andressinha, Duda; Sochor, Byanca Brasil e Bia Zaneratto.

Preparação 🔛 para encarar o Palmeiras! 🔥



🔜 Sábado é dia de Gurias em campo! Às 11h, as coloradas visitam as palestrinas, no Canindé, pela oitava rodada do Brasileirão A1. Pra cima delas! 💪🇦🇹



📸 João Callegari pic.twitter.com/L4ac3C02OR — Gurias Coloradas (@ColoradasGurias) April 27, 2022

Possível escalação do Internacional: Mayara; Bruna Benites, Sorriso, Haas, Isabela; Fabi Simões, Zóio, Capelinha; Duda, Millene Fernandes e Lelê.

DESFALQUES

PALMEIRAS:

Giovana, Juliana e Manu: lesionadas

INTERNACIONAL:

Sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Palmeiras e Internacional será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, neste sábado (30).