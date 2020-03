Palmeiras x Guaraní: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Verdão entra em campo nesta terça-feira (10), pela segunda rodada da Copa Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após vencer o Tigre por 2 a 0 na estreia da fase de grupos da , o recebe o Guaraní-PAR nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela segunda rodada do torneio. O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Guaraní DATA Terça-feira, 10 de março de 2020 LOCAL Allianz Parque - , BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



busca a segunda vitória na Libertadores / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Visando mais uma vitória na Libertadores, o Palmeiras entra em campo após empatar com o Ferroviária por 1 a 1 na última rodada do .

Mais times

Dividindo a liderança do Grupo B, com três pontos cada, as equipes estão em concentração máxima para o duelo. Enquanto o técnico Vanderlei Luxemburgo poupou boa parte do time no Campeonato Paulista e deve chegar com força máxima para o confronto, incluindo o retorno de Marcos Rocha, o Guaraní não sabe o que é perder há seis jogos.

Provável escalação do Palmeiras: ​Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez, Viña; Ramires, Bruno Henrique, Dudu, Willian, Luiz Adriano, Rony.

Provável escalação do Guaraní-PAR: ​Servio; Iván Ramírez, ña, Báez, Guillermo Benítez; A. Benítez, Morel, Edgar Benítez, Redes, Maná, Bobadilla.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Tigre 0 x 2 Palmeiras Copa Libertadores 4 de março Palmeiras 1 x 1 Ferroviária Campeonato Paulista 7 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter de Limeira x Palmeiras Campeonato Paulista 14 de março 19h30 (de Brasília) Bolívar x Palmeiras Copa Libertadores 18 de março 21h30 (de Brasília)

GUARANÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Guaraní 2 x 0 Bolivar Copa Libertadores 4 de março Guaraní 1 x 1 Sol de América 7 de março

Próximas partidas