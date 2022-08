Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão sub-17

Partida acontece nesta quinta-feira (11), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-17; veja como acompanhar na TV e internet

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (11), no Allianz Parque, a partir das 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Palmeiras entra em campo querendo a sua primeira vitória no campeonato, após estrear com derrota. O Verdão está na oitava posição do grupo A, sem pontuar.

Do outro lado, o Corinthians vem de empate na primeira rodada, e também quer somar seus primeiros três pontos na competição. O Timão é o quinto colocado, com 1 ponto.

Prováveis escalações

Possível escalação do Palmeiras: Wanderson, David, Lucas, João Victor, Vitor Nunes, Fellipe, Marcus Vinicius, Riquelme, Arthur, Luighi e Mateus Henrique.

Possível escalação do Corinthians: Felipe, Matheus, Adryan, Moscardo, Gabriel, Vitor, Juninho, Guilherme, Luiz Gustavo, Vitinho e Andre.

Desfalques da partida

Palmeiras:

sem desfalques confirmados.

Corinthians:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Palmeiras x Corinthians DATA Quinta-feira, 11 de agosto de 2022 LOCAL Allianz Parque, São Paulo - SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 3 x 2 Palmeiras Brasileiro sub-20 4 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Santos Brasileiro sub-17 16 de agosto de 2022 18h (de Brasília) Grêmio x Palmeiras Brasileiro sub-17 23 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Corinthians

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 2 Internacional Brasileiro sub-17 2 de agosto de 2022

Próximas partidas