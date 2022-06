Palmeiras x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo acontece nesta quinta-feira (9), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (9), no Allianz Parque, a partir das 19h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Palmeiras x Botafogo DATA Quinta-feira, 9 de junho de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Informações da partida

Depois de empatar com o Atlético-MG sem gols na última rodada, o Palmeiras busca voltar a vencer no Brasileirão, e terá o apoio de sua torcida no Allianz Parque. Até o momento, mais de 25 mil ingressos foram vendidos.

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Raphael Veiga, que sofreu uma lesão na coxa. Rafael Navarro é o mais cotado para assumir a vaga.

Danilo e Weverton, que estavam com a seleção brasileira, podem aparecer entre os titulares, enquanto Kuscevic e Gustavo Gómez seguem com as suas respectivas seleções.

Na parte de cima da tabela, o Verdão soma 16 pontos, com quatro vitórias, quatro empates e uma derrota.

AMANHÃ É DIA! 🔥

Elenco em campo para os ajustes finais antes de enfrentarmos o Botafogo 🟢⚪️ #AvantiPalestra pic.twitter.com/fZM41McxKp — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 8, 2022

Do outro lado, o Botafogo, com 12 pontos, chega pressionado após um empate e duas derrotas consecutivas nos últimos três jogos.

"Não acabou o mundo, vamos seguir. Estamos desiludidos, mas vamos seguir. Vai haver mais momentos como esse. Estamos em uma fase difícil. O momento de construção é difícil. Precisamos da torcida. Peço muito que não se desmotivem. Os jogadores se esgotam em campo. Não estou ao lado só quando ganham, estou muito mais quando perdem. O Botafogo vai seguir por um bom caminho, com uma excelente administração, com grandes torcedores. Quando acharem que não é comigo, estarei aqui", afirmou Luis Castro.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton (Lomba); Marcos Rocha, Luan, Murilo E Piquerez; Danilo, Gabriel Menino (Zé Rafael) e Gustavo Scarpa (Veiga); Gabriel Veron, Dudu E Rony.

Botafogo: Gatito; Saravia, Kanu, Cuesta e Hugo; Oyama, Tchê Tchê e Lucas Fernandes; Diego Gonçalves, Victor Sá e Erison.

Desfalques

Palmeiras

Gustavo Gómez e Kuscevic: seleção paraguaia e chilena

Raphael Veiga: lesionado

Botafogo

Gustavo Sauer, Diego Loureiro e Rafael: lesionados

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 1 Palmeiras Brasileirão 29 de maio de 2022 Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG Brasileirão 5 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x Palmeiras Brasileirão 12 de junho de 2022 18h (de Brasília) Palmeiras x Atlético-GO Brasileirão 15 de junho de 2022 20h30 (de Brasília)

Botafogo

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 0 Botafogo Brasileirão 29 de maio de 2022 Botafogo 1 x 2 Goiás Brasileirão 6 de junho de 2022

Próximas partidas