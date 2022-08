Palmeiras x Avaí/Kindermann: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileiro feminino

Partida acontece nesta quarta-feira (3), pela 14ª rodada do Brasileirão feminino; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Avaí/Kindermann entram em nesta quarta-feira (3), no Allianz Parque, a partir das 16h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

O Palmeiras é o líder do campeonato, com 31 pontos somados. O Verdão tem uma campanha de 79% de aproveitamento até o momento, com dez vitórias, um empate e duas derrotas.

Já o Avaí/Kindermann está na décima posição, com 10 pontos marcados. O time catarinense tem cinco vitórias, duas derrotas e seis vitórias em sua trajetória.

Prováveis escalações

Possível escalação do Palmeiras: Jully, Agustina, Beatriz, Julia, Thais Fereira, Bruna, Byanca Brasil, Duda Santos, Andressinha, Carol Baiana e Daiana.

Possível escalação do Avaí/Kindermann: Mike, celsa, Simeia, Raquela, Camila, Daniela, Roqueline, Kamila, Flavinha, Debora e Vilma.

Desfalques da partida

Palmeiras:

sem desfalques confirmados.

Avaí/Kindermann:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Palmeiras x Avaí/Kindermann DATA Quarta-feira, 3 de agosto de 2022 LOCAL Allianz Parque, São Paulo - SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marianna Batalha (SP)

Assistentes: Leandra Cossete e amanda Matias (SP)

Quarto árbitro: Lucas Bellote (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Cresspom 1 x 7 Palmeiras Brasileirão feminino 19 de junho de 2022 São Paulo 2 x 1 Palmeiras Brasileirão feminino 13 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Esmac x Palmeiras Brasileirão feminino 7 de agosto de 2022 11h (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

Avaí/Kindermann

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 1 Avaí/Kindermann Brasileirão feminino 18 de junho de 2022 Avaí/Kindermann 4 x 1 Cresspom Brasileirão feminino 12 de junho de 2022

Próximas partidas