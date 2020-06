Palmeiras segura elenco e pesquisa "peixe grande"; veja reforços e dispensas para 2020

Clube alviverde segura investimentos para tentar trazer apenas jogadores de nível de seleção daqui para frente

O vai voltar às atividades após a pandemia da Covid-19 com os mesmos jogadores que tinha à disposição antes da paralisação total das competições no . Depois de anos de compras desenfreadas no mercado, o parece de olho em apenas otimizar o seu elenco daqui para frente.

Assista jogos ao vivo ou quando quiser! Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!



Sem vendas marcantes recentes, o Verdão já construiu toda a base que acredita ser necessária para se colocar como um dos favoritos tanto na da América quanto no Campeonato Brasileiro. A busca, agora, é por alguma oportunidade de mercado com um nome de alto nível.



A chegada de Luiz Adriano, no ano passado, foi um exemplo de jogador de alto nível para uma posição que estava "acertada". Podendo contar com Borja e Deyverson, que dividiram a função no Campeonato Brasileiro de 2018, o time viu no ex- a chance de subir o nível na posição.



Borja e Deyverson foram emprestados para abrir espaço no elenco a jovens que pudessem ser aproveitados na atual temporada. O destino era o mesmo programado para Gustavo Scarpa, já que o clube projetava um acerto com Rony, do Athletico.



Mesmo com o sucesso contratando o atacante, porém, Scarpa acabou permanecendo por pelo menos esse semestre no Palmeiras. Ele é um dos poucos nomes vistos como negociáveis para a próxima janela, mas são esperadas investidas europeias para que isso se concretize.



Na lateral esquerda, com a quitação da compra de Viña, o mais provável é que Diogo Barbosa seja negociado no segundo semestre. O elenco atualmente tem três jogadores para o setor, com o uruguaio sendo visto como titular e futuro da posição.

Mais artigos abaixo

Os "peixes grandes"

Organizado em todos os setores, o Palmeiras só se vê indo ao mercado para trazer jogadores extra-classe, aqueles que têm capacidade de decidir vários jogos. Exemplos com alto número de gols e assistências ou passagens sólidas pela seleção brasileira são os mais utilizados internamente.



É por isso que o clube monitorou a situação de Hulk, que não atua na desde o ano passado por causa da pandemia da Covid-19. O atacante, titular do Brasil na Copa do Mundo de 2014, é visto como um desses nomes que teria lugar mesmo em um elenco completo.



Quanto a empréstimos, os únicos com vínculo se encerrando no fim deste mês são Deyverson, hoje no , e Arthur Cabral, do Basel. Pelo bom desempenho de ambos, o Verdão espera que os clubes europeus façam o investimento para a aquisição da totalidade dos direitos econômicos.