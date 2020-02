Rony no Top 3: as maiores contratações do Palmeiras

O meia-atacante, que brilhou no Athletico-PR está a detalhes de ser anunciado pelo Alviverde

O está a detalhes de anunciar a contratação de Rony, atacante que o clube já estava de olho e inclusive chegou a disputar com o . Segundo o blog do jornalista Paulo Vinícius Coelho, no Globoesporte.com, o negócio ficou sacramentado em 6 milhões de euros em um contrato válido até dezembro de 2024.

Além de acirrar a disputa por uma vaga pelos lados do ataque, Rony também se coloca como um dos jogadores mais caros já contratados pelo Alviverde. E aproveitando a iminência do negócio, listamos abaixo quais foram as contratações que levantaram as maiores cifras na história do Palmeiras.