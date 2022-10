Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Choque-Rei será disputado neste domingo (16), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico paulista na área! Palmeiras e São Paulo fazem o Choque-Rei neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na TV Globo (para São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais - exceto Juiz de Fora -, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Pará e Distrito Federal), na TV aberta, e no Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Na liderança isolada do Brasileirão com 67 pontos, o Palmeiras vem de empate com o Atlético-GO em 1 a 1 na última rodada.

Para o Choque-Rei, o técnico Abel Ferreira trata como dúvida o substituto de Rony, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Merentiel, López, Rafael Navarro e Endrick brigam por uma vaga.

Atuesta, que cumpriu suspensão na último jogo, volta a ficar à disposição.

Do outro lado, o São Paulo, no meio da tabela com 40 pontos, vem de derrota para o Botafogo por 1 a 0.

O técnico Rogério Ceni deve optar por Miranda e Ferraresi na zaga, enquanto Igor Vinicius, suspenso, abre espaço para Rafinha.

Pelas contas do São Paulo, as equipes já se enfrentaram 338 vezes, com 114 vitórias do Tricolor e 114 triunfos do Verdão, além de 110 empates, enquanto o Palmeiras contabiliza 332 jogos, com 114 triunfos do São Paulo, contra 111 do Palmeiras, além de 107 empates. No último encontro, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2022, o Tricolor venceu nos pênaltis por 4 a 3.

Prováveis escalações

Escalação do provável PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Merentiel.

Escalação do provável SÃO PAULO: Felipe Alves, Igor Vinicius, Miranda, Ferraresi e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri.

Desfalques

Palmeiras

Raphael Veiga e Jailson, lesionados, seguem fora, assim como Rony, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

São Paulo

Rafinha e Léo, suspensos, e Gabriel Neves, Arboleda, Diego Costa, Nikão e Caio, lesionados, são desfalques certos.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Palmeiras é favorito contra o São Paulo nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,55 na vitória do Verdão, $ 3,90 no empate e $ 5,50 caso o Tricolor vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,90 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,80 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se as duas equipes irão marcar na partida, pagando-se $ 1,90 caso positivo, e $ 1,75 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

Cesar Greco/SE Palmeiras

• Data: domingo, 16 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Allianz Parque – São Paulo, SP

• Arbitragem: FLAVIO RODRIGUES (árbitro), ALEX ANG e DANIEL PAULO ZIOLLI (assistentes), LUCAS CANETTO (quarto árbitro) e DAIANE CAROLINE MUNIZ (AVAR)