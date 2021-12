Palmeiras quer definir permanência de Abel antes de discutir renovação com Felipe Melo e Jailson

O Palmeiras deseja definir a situação de Abel Ferreira antes de discutir as renovações contratuais de jogadores, conforme apurado pela GOAL. O goleiro Jailson e o volante Felipe Melo são os dois atletas que têm vínculos até o fim da atual temporada.

O técnico tem contrato na Academia de Futebol até dezembro de 2022, com opção de renovação por mais uma temporada. Entretanto, ele já disse publicamente que ainda não definiu se seguirá no clube para o ano seguinte — ele cogita um retorno à Europa.

A nova presidente palmeirense, Leila Pereira, pretende se reunir com o treinador nos próximos dias para discutir a sua situação. A ideia é conversar com o português antes de tomar decisões referentes ao elenco. Ele é visto como peça fundamental no projeto para o departamento de futebol em 2022.

A mandatária quer convencer o treinador de que a manutenção no Verdão será importante. A ideia é dar continuidade ao projeto que culminou no segundo título consecutivo da Libertadores no último sábado (27). O comandante lusitano esteve também na conquista do primeiro, na temporada passada, além de faturar a Copa do Brasil.

A prioridade do Palmeiras é definir a situação de Abel Ferreira. A ideia é que o técnico acerte a sua permanência e, depois, defina as questões do plantel ao lado da diretoria.

Dois jogadores aguardam uma posição do Palmeiras: o goleiro Jailson e o volante Felipe Melo. Mesmo depois do título da Libertadores, a dupla não foi procurada pela cúpula para conversar sobre as prorrogações de seus contratos.

Jailson é o reserva imediato de Weverton no elenco palmeirense. O goleiro de 40 anos fez 18 partidas nesta temporada, com 1.551 minutos em campo. Ele já sinalizou que pretende seguir no clube para a próxima temporada. No entanto, aguarda uma procura da cúpula para discutir a situação.

Felipe Melo conta com interesse de Internacional e Fluminense no mercado da bola. Entretanto, ainda não recebeu uma proposta formal para a próxima temporada. O meio-campista de 38 anos deixou clara a intenção de permanecer na Academia de Futebol em 2022, mas aguarda uma posição da cúpula.

A indefinição sobre jogadores também se estende nos bastidores. O atual diretor de futebol do clube, Anderson Barros, não tem presença confirmada para a próxima temporada. A nova gestão não se decidiu sobre a situação do executivo. É possível que ele deixe a Academia de Futebol no ano seguinte.