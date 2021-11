Manter Abel Ferreira é primeiro desafio da nova gestão do Palmeiras para 2022

A nova presidente do Palmeiras, Leila Pereira, tem um desafio logo em seus primeiros dias de gestão: a manutenção de Abel Ferreira para a próxima temporada. A dirigente gostaria de dar continuidade ao trabalho e se reunirá com o treinador português nos próximos dias para discutir o caso, conforme apurado pela GOAL.

O técnico tem contrato na Academia de Futebol até dezembro de 2022, com opção de renovação automática até o fim de 2023. No entanto, ainda não sabe se permanecerá no clube por mais um ano. Ele discutirá a situação com a sua família, que permanece em Portugal.

Logo após a conquista da Libertadores pela segunda temporada consecutiva, nesse sábado (27), em Montevidéu, o técnico concedeu entrevista coletiva e deixou o futuro em aberto.

Mais artigos abaixo

"Sou grato ao futebol brasileiro, ao Palmeiras. Não digo que a mentalidade é melhor ou pior, mas há muita margem para melhorar. O calendário é insano, desumano. O clube já demonstrou sua vontade, mas eu tenho de fazer uma reflexão com a minha família. Não consigo estar em "jogo, descanso e jogo". É desumano. Vou parar e refletir sobre o que for melhor para o Palmeiras. O livro está feito, falta ser publicado. Responderei todas as perguntas", disse o treinador na noite passada.

Abel Ferreira já havia sinalizado com a possibilidade de retorno à Europa para a próxima temporada. Entretanto, aguardará a conversa com Leila Pereira para decidir o futuro. A nova mandatária do clube pretende segurá-lo ao menos até o fim do atual contrato.

Contratado em 30 de outubro do ano passado, Abel Ferreira conseguiu três importantes títulos em sua passagem pelo Palmeiras. Ele é bicampeão da Libertadores e ainda faturou a Copa do Brasil.