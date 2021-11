Fluminense entra na briga por Felipe Melo, mas Inter tem 'cartas na manga' por volante

Visando a temporada de 2022, a direção do Internacional pretende contratar dois jogadores experientes e com perfil vencedor para dar mais peso para o elenco colorado. O primeiro nome da lista é o do volante do Palmeiras Felipe Melo, jogador que preenche as características que os dirigentes do Inter procuram para reforçar o time. No início deste ano, o Inter já havia feito uma sondagem, mas a negociação acabou não evoluindo.

Agora, após a conquista da Libertadores da América e com o contrato com o Palmeiras chegando ao seu final, a direção do Internacional está novamente investindo na tentativa de contratar Felipe Melo.



Os dirigentes já sabem que a prioridade do volante é renovar com o Palmeiras, porém, o jogador deseja dois anos de contrato e a equipe paulista oferece apenas um ano. No lado colorado, o tempo de contrato oferecido é de dois anos e o clube gaúcho já sabe quanto Felipe Melo quer ganhar para jogar no Inter.



No Rio de Janeiro a informação é de que o Fluminense também tem interesse em contar com o volante palmeirense, mas isto não chega a preocupar a cúpula diretiva colorada. O Inter conta com aliados importantes dentro da família de Felipe Melo para ajudar a convencer o volante a aceitar jogar no colorado.



A esposa do jogador é gaúcha, estão juntos desde a época em que o volante atuou no Grêmio, em 2004, e o sogro do volante é colorado e um dos grandes incentivadores para que ele jogue no Inter.



O volante já admite publicamente que existe uma negociação em andamento com um clube do Brasil, mas não revela qual o nome do time. Se depender do desejo dos familiares do volante, Felipe Melo seria bem recebido no Internacional.