Palmeiras levou dezenas de seguranças para enfrentar River e ambiente hostil do Monumental em 1999

Clube fez operação de guerra para encontro válido pelas semifinais daquele ano; Felipão comparou fanatismo dos argentinos ao dos corintianos

O abre nesta terça-feira a disputa da semifinal da da América contra o , na , em um reencontro 22 anos depois do histórico duelo pela mesma fase do mesmo torneio em 1999 . As semelhanças com aquele embate, porém, se esvaem no que se refere aos times dentro de campo e, principalmente, o ambiente para o duelo desta noite

Marcado para as 21h30 (de Brasília), no estádio Libertadores da América, que pertence ao Independiente, o confronto não terá presença de torcedores por causa da pandemia da Covid-19. Cenário que passava longe da tensão que cercou a ida dos comandantes de Luis Felipe Scolari à Argentina duas décadas atrás.



De olho em uma "atmosfera hostil", como previa o treinador, o Palmeiras mandou quatro seguranças próprios e ainda contratou outros dez que mroavam na Argentina e "conheciam os atalhos" de acordo com a Folha de S. Paulo. O Diário da Tarde adicionou que a contagem podia chegar a 25 homens de segurança para o duelo.





A preocupação principal era evitar problemas nas áreas comuns do estádio, como a chegada do ônibus no estacionamento e os corredores de acesso ao vestiário do Monumental de Núñez. Casa do River, o local atuamente está passando por uma reforma do gramado e por isso não vem sendo utilizado.



Felipão, disparado o representante palmeirense que mais falou no pré-jogo, disse que preparava os seus jogadores para jogar futebol, mas saber encarar o duelo da maneira "viril" que o River tentaria impor.



"A torcida deles é mais fanática do que a do ", disse ele antes da partida, também à Folha. "Esse é o jogo mais importante do confronto. A classificação não se decide em , se decide lá. É na Argentina que nós temos de buscar o resultado que vai condicionar a atuação deles aqui", alertou.

Apesar das palavras de Felipão, o Palmeiras não conseguiu ter uma grande exibição em Buenos Aires. Derrotado por 1 a 0, contou com uma noite inspirada do goleiro Marcos para não tomar mais gols e ainda saiu de campo com vários problemas para o jogo da volta.



Foto: Shaun Botterill/AllSport/Getty Images

Júnior já estava suspenso por dois jogos por ter sido expulso contra o Corinthians. Frente ao River, Cleber sentiu lesão na coxa e deixou o campo com apenas 17 minutos, abrindo caminho para a entrada de Roque Júnior. Para piorar, no segundo tempo, Júnior Baiano acabou expulso por levar o segundo cartão amarelo.



A ausência do trio fez com que Felipão tivesse apenas o lateral direito Arce dentre os titulares no jogo da volta, no Palestra . As chances pareciam não ser das melhores, mas o , mais uma vez, provou que tinha muita capacidade de superação: 3 a 0 e vaga assegurada na final.





Já para o duelo desta terça, Abel Ferreira também terá alguns problemas para escalar o Alviverde paulista. A principal ausência será a de Felipe Melo, que ainda se recupera de lesão, mesmo caso de Wesley e Luan Silva. Por outro lado, Gabriel Verón, recuperado de uma pequena contusão muscular, deve ficar à disposição do treinador português.

Independentemente do time que vai a campo, o Palmeiras terá que mostrar mais uma vez seu poder de superação se quiser repetir a história e avançar à grande final da Libertadores.