River Plate x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (5), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Alerta de jogão na área. O visita o River Plate nesta terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires, pelo jogo de ida da . A volta está marcada para o dia 15, no mesmo horário, no Allianz Parque. A partida terá transmissão ao vivo no SBT, na TV aberta, além da Conmebol TV. Na Goal, você também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO x Palmeiras DATA Terça-feira, 5 de janeiro de 2021 LOCAL Estádio Libertadores de América - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



quer bom resultado fora de casa no jogo de ida da semi da Libertadores / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no SBT, na TV aberta, além da Conmebol TV. O torcedor também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando uma vaga na decisão da Copa Libertadores, o Palmeiras volta suas atenções para o primeiro duelo da semifinal contra o River Plate.

O técnico Abel Ferreira contará com os retornos de Gabriel Veron, recuperado de lesão na coxa direita, Zé Rafael, recuperado de infecção no pé esquerdo, e Gabriel Silva, que estava com problema muscular.

"Acredito que vai ser um jogo bom, jogo de time grande... Jogo de quem quer ser ser campeão. Sabemos da qualidade do River, são treinados por um grande treinador. Mas aqui no Palmeiras também somos treinados por um grande treinador.", disse Rony.

O Verdão chega para o confronto com a melhor campanha geral da fase de grupos. No mata-mata, eliminou , do , e , do .

🇧🇷✈️🇦🇷

Estamos na para o primeiro confronto das semifinais da @LibertadoresBR e a TV Palmeiras/FAM mostra como foi o nosso domingo de treino e viagem 👇🎥#AvantiPalestra #AlmaECoração pic.twitter.com/u6Xf1poDx1 — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) January 4, 2021

Já o River Plate deve ganhar o reforço de Milton Casco, que sofreu uma distensão muscular na coxa esquerda, enquanto Fabrizio Angileri, que também sofreu uma lesão muscular, deve seguir em recuperação e será desfalque no primeiro jogo.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Danilo (Patrick de Paula), Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Rony e Luiz Adriano.

Provável escalação do River Plate: Armani; Montiel, Paulo Díaz, Pinola e Casco; Sosa, Enzo Pérez, De La Cruz e Nacho Fernández; Suárez e Borré.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2020

O Palmeiras encerrou a primeira fase invicto e na liderança do grupo B, com 16 pontos (quatro vitórias e um empate). Aproveitamento de 88,9%.

Já nas oitavas e quartas de final, eliminou o Delfín e Libertad, respectivamente.

JOGOS DO PALMEIRAS NA LIBERTADORES

Tigre 0 x 2 Palmeiras - 4 de março de 2020

Palmeiras 3 x 1 Guaraní-PAR - 10 de março de 2020

Bolívar 1 x 2 Palmeiras - 16 de setembro de 2020

Guaraní-PAR 0 x 0 Palmeiras - 23 de setembro de 2020

Palmeiras 5 x 0 Bolívar - 30 de setembro de 2020

Palmeiras 5 x 0 Tigre - 21 de outubro de 2020

Delfin 1 x 3 Palmeiras - 25 de novembro de 2020

Palmeiras 5 x 0 Delfín - 2 de dezembro de 2020

Libertad 1 x 1 Palmeiras - 8 de dezembro de 2020

Palmeiras 3 x 0 Libertad - 15 de dezembro de 2020

JOGOS DO RIVER PLATE NA LIBERTADORES

3 x 0 River Plate - 4 de março de 2020

River Plate 8 x 0 Binacional - 11 de março de 2020

2 x 2 River Plate - 17 de setembro de 2020

Binacional 0 x 6 River Plate - 22 de setembro de 2020

River Plate 2 x 1 São Paulo - 30 de setembro de 2020

River Plate 3 x 0 LDU - 20 de outubro de 2020

-PR 1 x 1 River Plate - 24 de novembro de 2020

River Plate 1 x 0 - 1 de dezembro de 2020

River Plate 2 x 0 - 10 de dezembro de 2020

Nacional-URU 2 x 6 River Plate - 17 de dezembro de 2020

A CAMPANHA DO PALMEIRAS NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

O Palmeiras participa pela 20ª vez da Copa Libertadores em 2020. Em 194 jogos, a equipe acumula 106 vitórias, 36 empates e 52 derrotas, com 359 gols marcados e 206 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Quartas de final 73,33% 2018 Semi 72,22% 2017 Oitavas de final 66,67% 2016 Fase de grupos 44,44% 2013 Oitavas de final 41,67% 2009 Quartas de final 58,33% 2006 Oitavas de final 53,33% 2005 Oitavas de final 43,33% 2001 Semi 63,89% 2000 Vice 57,14% 1999 Campeão 54,76% 1995 Quartas de final 63,33% 1994 Oitavas de final 43,75% 1979 Fase de grupos 50% 1974 Fase de grupos 50% 1973 Fase de grupos 64,29% 1971 Segunda fase 70% 1968 Vice 76,67% 1961 Vice 66,67%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 RB Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020 0 x 2 Palmeiras Campeonato Brasileiro 30 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Palmeiras Campeonato Brasileiro 9 de janeiro de 2021 19h (de Brasília) Palmeiras x River Plate Copa Libertadores 12 de janeiro de 2021 21h30 (de Brasília)

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate 2 x 1 Sarandí 28 de dezembro de 2020 2 x 2 River Plate Campeonato Argentino 3 de janeiro de 2021

Próximas partidas