Palmeiras x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram nesta quarta-feira (10), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Grêmio se enfrentam na noite desta quarta-feira (10), a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará, Ceará, Alagoas, Sergipe, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Everaldo Marques narra o duelo, com Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro nos comentários.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Embalado com a goleada aplicada sobre o Goiás por 5 a 0 na última rodada, o Verdão busca emplacar a terceira vitória consecutiva no Brasileirão. No momento, ocupa o segundo lugar, com 10 pontos, dois a menos que o líder Botafogo.

Já o Grêmio, com sete pontos, vem de empate com o RB Bragantino em 1 a 1. Para o confronto, o técnico Renato Gaúcho terá os retornos de Carballo e Villasanti, recuperados de lesão

Em 95 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 42 vitórias, contra 20 do Grêmio, além de 33 empates. No mais recente encontro válido pelo Brasileirão de 2021, o Verdão venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Grêmio: Gabriel Grando; Thomas Luciano, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti (Lucas Silva), Carballo (Mila), Bitello, Cristaldo e Zinho (Vina); Galdino. Técnico: Renato Gaúcho.

Desfalques

Palmeiras

Atuesta, Murilo e Marcos Rocha seguem no departamento médico.

Grêmio

Luis Suárez, João Pedro, Fábio e Pepê não viajaram com a delegação para São Paulo.

Quando é?